Muchas esperanzas puestas en un proyecto de urbanización de 180 lotes en el sector noreste

Por iniciativa de la Cámara de Industria y Comercio (CIC) y una firma privada, se prepara un proyecto de urbanización de 180 lotes en el sector noreste.

Como resultado de la labor conjunta de la Cámara de Industria y Comercio (CIC) y una empresa privada, se proyecta una urbanización en la zona noreste de la ciudad. Habrá 180 lotes a disposición de emprendedores y empleados.

A partir de un entusiasta trabajo en conjunto de la Cámara de Industria y Comercio (CIC) y una empresa privada, está por concretase un proyecto de urbanización de 180 lotes en el sector noreste de Cipolletti, al sur de calle Rimmele. La iniciativa estará destinada a empresarios y también a empleados de los rubros mercantil, industrial y de servicios.

Merced al esfuerzo, la dedicación y la voluntad de sus impulsores, el proyecto de loteo está prácticamente concluido , restando solamente que el Municipio concluya los trámites de rigor y se dé el vía libre definitivo para que se pueda avanzar pronto en las obras de construcción de viviendas y de la infraestructura que resulte necesaria.

Hace tiempo que se viene dando forma al emprendimiento. Al punto, que ya se concretaron tareas de movimiento de suelo y otras labores de campo previas e imprescindibles para la iniciativa.

IMPULSAN LOTEO LA CIC Y UNA EMPRESA PRIVADA 180 LOTES La urbanización que impulsan la Cámara de Industria y Comercio y una empresa privada facilitará el acceso a 180 lotes. Además, se habilitará un espacio para la instalación de locales comerciales.

Han trascendido algunos detalles del proyecto, como el que una parte de las tierras se reservará para habilitar un sector comercial, con diversos rubros empresarios.

En la CIC y la firma privada conocen que existe un plan para construir un supermercado en el Distrito Vecinal Noreste (DVN), en el que trabaja la Cooperativa Obrera, que hace poco confirmó su objetivo. Lo que se terminaba de definir, hasta hace unos días, eran algunas características del diseño edilicio.

Pues bien, en la dirigencia de la Cámara local y de la empresa con la que coordina esfuerzos consideran que el área comercial de la urbanización no competirá, en absoluto, con el futuro supermercado, ya que creen que en el DVN actualmente no hay establecimientos comerciales ni en la cantidad ni en la variedad necesarias para cubrir la gran demanda que supone la numerosa población del lugar y barrios del entorno.

Se viene la urbanización

Así las cosas, apenas se cuente con la ratificación municipal del expediente, de los planos y demás requisitos, se podrá dar los pasos decisivos restantes para la materialización del proyecto de urbanización.

Aparte, todavía estaría pendiente de definición el mecanismo a implementar para el pago de los lotes, teniendo presente, entre otros aspectos, que el salario básico los empleados mercantiles no es muy elevado, circunstancia que deberá considerarse desde el vamos.

Por otro lado, y como parte de los avances que se vienen dando, se conoció que ya habría conversaciones con empresas constructoras para determinar qué tipo de materiales y qué diseños resultan más adecuados a las expectativas que despierta la iniciativa.

Seis hectáreas, 180 lotes

Se menciona, además, que el predio de que se dispone tendría una superficie de alrededor de 6 hectáreas, una extensión de tierras considerable en el que podrán vivir cómodamente, con la dotación de servicios básicos y de conexión tecnológica que la era actual exige, un número considerable de familias.

Detalle muy significativo, es la incorporación como futuros habitantes tanto de empresarios y emprendedores como de trabajadores y empleados, lo que consolidará un vecindario diversificado en lo social, conviviendo en forma armónica, tranquila y segura en su conjunto.

En la CIC, han preferido mantener la reserva por el momento, pero se sabe que sus integrantes están apostando muchas horas de empeño, constancia, compromiso y paciencia para la plasmación de la propuesta.