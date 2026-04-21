El matrimonio acusado de estafas con lotes en el Alto Valle irá a juicio tras incumplir un acuerdo

Incumplieron el acuerdo con las víctimas y perdieron el beneficio que evitaba el juicio. Ahora, la causa por estafas millonarias avanza.

El loteo Posada del Sol en Cipolletti. La empresa vendía lotes que no eran propios, pedía adelantos para construir casas, pero no las terminaban. Foto: Archivo.

El caso que sacudió al Alto Valle dio un giro clave. El matrimonio acusado de múltiples estafas perdió el beneficio que le permitía evitar el juicio, tras incumplir reiteradamente el acuerdo de pago con las víctimas .

La Justicia resolvió revocar la suspensión de juicio a prueba , lo que reactivó de lleno el proceso penal.

Los imputados habían accedido a una instancia que les permitía frenar el avance del juicio con una condición central: reparar el daño económico causado .

Sin embargo, los compromisos asumidos nunca se cumplieron. Ante los reiterados incumplimientos, se solicitó dejar sin efecto ese beneficio, lo que finalmente fue aceptado.

Camino directo al juicio

Con esta decisión, la causa avanza ahora hacia el control de acusación, paso previo indispensable para la elevación a juicio. En términos concretos: el caso irá a juicio oral, donde se determinarán las responsabilidades penales.

Un esquema de estafas que dejó decenas de víctimas

La investigación apunta a un matrimonio vinculado a la firma Le Bleu SRL, acusado de haber estafado a al menos 35 familias en distintas ciudades del Alto Valle.

Según la acusación, ofrecían lotes que no les pertenecían y prometían la construcción de viviendas. Iniciaban las obras, pero las abandonaban a medio hacer y desaparecían con el dinero.

El dinero y un destino inesperado

De acuerdo a la teoría del caso, parte del dinero obtenido habría sido utilizado para financiar un proyecto hotelero en Villa La Angostura, mientras las víctimas quedaban sin casa y sin respuestas.

El expediente involucra damnificados de Cipolletti, Neuquén, General Roca y Plottier, y es considerado uno de los casos más resonantes de estafas vinculadas al sueño de la vivienda propia en la región.

Ahora, con la revocación del beneficio, la causa entra en su etapa decisiva: el juicio.

Cómo era la mecánica para captar clientes

El 12 de enero de 2022, uno de los integrantes del matrimonio habría vendido fraudulentamente un lote ajeno, identificado como lote 3, manzana H, del Loteo Posadas del Sol, y propiedad de Viviana Otero, por un valor de $7.000.000. Las víctimas, Marianela Sagripanti y Daniel Rojas Torres, abonaron $2.047.500 en efectivo y transfirieron cuotas mensuales a la cuenta de la empresa Le Bleu SRL. El perjuicio total asciende a $2.607.500.

La fiscalía también investigó otro hecho de estafa porque ese mismo día, el matrimonio cipoleño simuló un contrato de construcción sobre el mismo lote 3. Ofrecieron una obra de 80 metros cuadrados, con muros perimetrales y piscina, por $9.140.987. Las víctimas realizaron un pago inicial de $2.047.500 y cuotas adicionales. La suma fue depositada en la cuenta de Le Bleu SRL, sin que se cumpliera con el contrato. El perjuicio total fue de $2.607.500. Empezaban las obras, pero nunca las terminaban.

En tanto que el 20 de septiembre de 2022, en el mismo inmueble, el matrimonio simuló otro contrato, esta vez para ampliar la vivienda. con las mismas víctimas que acordaron pagar $4.500.000 por una ampliación de 40 metros cuadrados semicubiertos y 25 cubiertos. Hicieron un primer pago de $2.250.000, transferido a la cuenta de la empresa. Esta ampliación tampoco prosperó, y el perjuicio económico fue de $2.250.000.

Finalmente, el 26 de mayo de 2022, un integrante del matrimonio vendió otro terreno en el loteo Posada del Sol, precisamente el lote 14, propiedad de Viviana Otero, a Mariano Molina por un total de $35.000. Molina pagó $4.866 en efectivo, con la obligación de abonar el saldo en cuotas. La venta resultó ser una maniobra fraudulenta, y el perjuicio total para la víctima fue de 23.589 dólares.

Los hechos, según la fiscal Moro, constituyen el delito de defraudación y estelionato en concurso real. El varón del matrimonio fue imputado como autor y la mujer y otra persona, como partícipes necesarios. La Fiscalía ha solicitado la audiencia de formulación de cargos, y se espera que la jueza fijará una fecha para continuar con el proceso judicial.