Atención vecinos: Cipo Limpia llega a otro barrio y se llevará basura de gran tamaño

La Municipalidad de Cipolletti anunció el nuevo recorrido del operativo de limpieza de residuos voluminosos para este fin de semana. ¿Cuáles son los elementos descartables?

La iniciativa apunta a ofrecer un servicio municipal para evitar la conformación de micro basurales en diferentes puntos de la ciudad.

La iniciativa apunta a ofrecer un servicio municipal para evitar la conformación de micro basurales en diferentes puntos de la ciudad.

La Municipalidad de Cipolletti anunció el cronograma de funcionamiento del operativo Cipo Limpia . El dispositivo de limpieza para la eliminación de basura de gran tamaño realizará un recorrido por el barrio María Elvira este fin de semana. El procedimiento se desarrollará el viernes 12 de 8 a 14 horas y el sábado 13 desde las 8 hasta las 12 del mediodía.

El objetivo del servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos es que los vecinos eliminen los grandes elementos para descartar acumulados en sus viviendas y patios. Entre los objetos habilitados para desechar se encuentran los electrodomésticos de gran tamaño como termotanques, cocinas, calefactores y demás elementos.

También se puede descartar muebles, ramas, escombros, hierros, chapas, tirantes y demás restos de poda . Se trata de un recorrido que se lleva adelante en distintos barrios de la localidad, durante todo el año, esta vez se desarrollará en el barrio María Elvira .

En el procedimiento para sacar la basura se debe colocar la basura de gran tamaño en la vereda, sin obstruir el paso de los transeúntes para que el personal de Servicios Públicos pueda realizar el trabajo de recolección.

Cipolletti Limpia El último recorrido del año tendrá lugar el viernes 12 y sábado 13 de diciembre.

¿Cómo se descarta la basura de gran tamaño?

Desde la comuna informaron que no se deben descartar residuos domiciliarios, aparatos electrónicos, hojas secas, cartones ni papel. El dispositivo está destinado a la eliminación de residuos grandes, que constituyen un estorbo en las viviendas y patios de los vecinos de Cipolletti.

Cipolletti Limpia

El objetivo de Cipo Limpia es reducir la formación de microbasurales, promover el cuidado del medioambiente, garantizar la limpieza de los patios y hogares de vecinos y mantener los espacios públicos más limpios y seguros.