Los sindicatos municipales exigieron la entrega de la indumentaria invernal a los trabajadores

Ante la llegada de las bajas temperaturas, los gremios retomaron el reclamo para distribución de ropa de trabajo para el invierno. En la comuna, dicen que comenzará la entrega de camperas.

Los gremios de la comuna quieren que los trabajadores estén bien abrigados ante las inclemencias. Por eso, le pidieron al Municipio que entregue pronto la indumentaria invernal. En el gobierno, afirman que empiezan ahora con las camperas.

Ante las lluvias, la humedad y los fríos propios de la estación, los gremios con actuación en la comuna de Cipolletti se pusieron de acuerdo y le reclamaron al Ejecutivo municipal la entrega inmediata de la indumentaria de invierno para los trabajadores. En el gobierno cipoleño, afirman que este viernes harán el reparto de camperas.

La dirigencia de los gremios SITRAMUCI, UPCN, ATE y SOYEM consideraron que el momento de la entrega no puede seguir con demoras, ya que según afirman, el año pasado no se habría cumplido con la totalidad del suministro, situación que no quieren que se repita.

En el texto, dirigido al intendente Rodrigo Buteler , se solicita que se le " dé preferente tratamiento y prioridad al cumplimiento" de la provisión de la ropa de trabajo , recordando y reprochando que la indumentaria "no fue entregada en su totalidad durante el año 2025".

TRABAJADORES MUNICIPALES BIS Los gremios municipales afirman que el año pasado el Ejecutivo comunal no entregó la totalidad de la indumentaria de invierno a los trabajadores. No quieren que esto se vuelva a repetir esta temporada y, por eso, pidieron que la entrega se concrete cuanto antes.

Se enfatiza que "como es de público conocimiento, el año pasado una parte importante del personal municipal que desempeña tareas de campo y otras funciones esenciales no recibió la indumentaria reglamentaria", la cual "era entregada de manera histórica a dichos trabajadores".

Sin embargo, y "a pesar de los reiterados pedidos" formulados por los propios empleados y por los gremios, "no obtuvimos respuesta satisfactoria a lo solicitado".

Ante tal antecedente y "la proximidad de la temporada invernal", es que resulta "imperativo garantizar que esta situación no se repita, evitando así exponer al personal a condiciones de trabajo inadecuadas".

recolección de basura El hombre le dijo comentarios ofensivos y de connotación sexual a la vecina.

Gremios: indumentaria por estatuto

En su nota, los dirigentes de los gremios recuerdan que la provisión de la indumentaria está consignada expresamente en el Estatuto del Empleado Público Municipal, anexo I de la ordenanza de fondo 372 de 2019.

Así, en el artículo 12, inciso m, de esa normativa se indica que es un derecho personal del trabajador el que se le suministre "la indumentaria y herramientas de trabajo indispensables para el desempeño de sus funciones".

En tanto, en el artículo 28 se determina que "la Municipalidad proveerá a sus agentes las ropas, útiles y herramientas de trabajo que la técnica moderna aconseje para la seguridad de los mismos y el eficiente desempeño de sus tareas. El Municipio está obligado a entregar la indumentaria, en los casos que corresponda, de acuerdo a las estaciones del año (invierno-verano) y condiciones climáticas. Esta indumentaria deberá ser repuesta cuando, por su deterioro, no cumplan con la función para las que fueron entregadas".

Plaza del Sol Anai Mapu Esta tarde, el municipio inaugura la renovada Plaza del Sol en el barrio Anai Mapu. Prensa Municipalidad Cipolletti

Seguridad y salud laboral

Los gremialistas sostienen que "la provisión de la campera de invierno no es una concesión opcional, sino una obligación del empleador para garantizar la seguridad y la salud laboral de los agentes municipales, como así también, el resto de la indumentaria correspondiente".

"La falta de entrega constituye una omisión a los derechos fundamentales de los trabajadores", enfatizan y cuestionan que "esta situación se ha puesto en evidencia e intensificado durante esta gestión, por lo que resulta prioritario no volver a vulnerar los derechos de nuestros compañeros y compañeras municipales", señalan.

Por tal motivo, se le exige al Municipio que "se arbitren los medios necesarios de manera urgente para la adquisición y entrega inmediata de la indumentaria de invierno correspondiente a todo el personal que, por la naturaleza de sus funciones y la estación climática, corresponda".

basura-cipolletti.jpg Los gremios de la comuna quieren que los trabajadores estén bien abrigados ante las inclemencias. Por eso, le pidieron al Municipio que entregue pronto la indumentaria invernal. En el gobierno, afirman que empiezan ahora con las camperas.

Además, se le pide al Ejecutivo municipal que "se nos informe a la brevedad el cronograma estimado de entrega para llevar tranquilidad a los trabajadores". La nota está firmada por Adán Manuel Flores, secretario gremial de SITRAMUCI, Mirian Montiel, delegada local de UPCN, Elio Vega, secretario adjunto de ATE Cipolletti, y Marcelino Jara y Matías Luna, secretarios general y adjunto de SOYEM local.

Entregarán las camperas

En tanto, desde el área de Recursos Humanos del Municipio se hizo trascender que este viernes se concretará la entrega de camperas a los trabajadores.

Es un paso significativo que, posiblemente, ayude a moderar los ánimos de la dirigencia gremial y de los propios empleados, en particular, de aquellos que se desempeñan al aire libre, ante las inclemencias del tiempo tan frío y húmedo últimamente.

El secretario general de SITRAMUCI, Omar Meza, indicó aseguró que la indumentaria laboral corresponde que sea entregada al conjunto del personal. Además de camperas, indicó que se deben suministrar, entre otras cosas, calzado de seguridad y pantalón y remera o camisa de grafa.