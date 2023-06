Inspectores municipales recibieron indumentaria equivocada

Una entrega de ropa de trabajo para el personal del área de Tránsito de la Municipalidad tuvo que ser cambiada en una gran proporción por no responder a los requerimientos que plantea la labor del sector.

No es que se haya tratado de indumentaria de mala calidad, al contrario, la provisión que consiguieron las autoridades era de un buen nivel. Sin embargo, se trataba de prendas que podrían haberles servido a empleados que cumplen otras funciones, no a inspectores.

En el asunto intervino el gremio ATE para que no se pierda tiempo y se procure una solución lo más expeditiva posible. Así que se resolvió dirigirse a los proveedores para que cambien el suministro y entreguen, a cambio, el equipamiento acorde a las labores que se desarrollan en el área.

Se supo que, por ejemplo, para los inspectores que circulan en motocicleta se habían adquirido y puesto a disposición “botas de petrolero”, muy lindas y de calidad, pero que resultarían muy incómodas para quienes andan todo el día en los birrodados.

Por otro lado, para los inspectores que recorren las calles caminando se había adquirido un tipo de calzado que, de utilizarlo en demasía, les hubiese dejado los pies doloridos y maltrechos. Andar siete horas en la vía pública todos los días obliga a disponer de un calzado resistente pero sobre todo cómodo.

Tampoco resultó adecuada la provisión de camperas, puesto que se eligió un modelo demasiado ajustado que deja poco espacio para ponerse debajo más ropa de abrigo, algo imprescindible para quienes cumplen su trabajo a la intemperie. En particular, los inspectores que circulan en motos serían los más afectados, ya que necesitan abrigarse mucho para que el viento y la velocidad no los terminen por congelar.

Por último, también hubo algunos inconvenientes con el suministro de pantalones. En este caso, se debió a que se hallaron prendas con marcas de talla que no se correspondían con la realidad. Por ejemplo, un pantalón talle 46 le venía perfecto a personas con talle 42. Por supuesto, esto no se podía pasar por alto, porque no se puede usar ropa de cualquier tamaño.

Consultado este jueves sobre el asunto, el dirigente estatal Elio Vega manifestó que el problema con la entrega de indumentaria no se la tomó a la tremenda y, al contrario, se buscó de inmediato solucionarla, para lo que hubo la debida predisposición de parte de las autoridades.