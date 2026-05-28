La escuelita primaria de Sitramuci sigue promocionando alumnos y consigue que pasen a planta en el Municipio

En la "escuelita primaria" de Sitramuci siguen las promociones de alumnos. En el caso de tres empleados municipales, accedieron a la planta permanente.

El gremio Sitramuci, junto con otras entidades locales, participa de la iniciativa que permite concluir la escuela primaria a personas adultas. El año pasado, se recibieron tres trabajadores municipales, que ahora pasaron a planta en el Municipio.

La llamada "escuelita primaria" del gremio Sitramuci sigue conquistando logros. Esta vez se trata de tres empleados del Municipio que, tras terminar sus estudios primarios en el voluntarioso establecimiento que funciona en la sede del gremio, han podido concretar el pase a planta permanente en la comuna. Cumplieron su objetivo y ahora tienen todo el derecho a celebrar.

El actual es el cuarto año que funciona la escuelita del Sindicato de Trabajadores Municipales de Cipolletti, que utiliza al efecto las instalaciones que tiene la organización en calle Urquiza 910.

Hasta el año pasado, han terminado sus estudios primarios en el lugar unas 20 personas, la gran mayoría trabajadores del Municipio, más algunos vecinos que querían concluir ese nivel de la enseñanza y encontraron en el gremio la alternativa propicia para alcanzar la meta. Y progresar, y dar un paso adelante en la vida.

PROMOCION MUNICIPALES Y OTROS ESTUDIOS PRIMARIOS BIS Los empleados municipales Miguel Jara, Domingo Hernán Martínez y Juan Martínez terminaron la primaria en la escuelita de Sitramuci y ahora pasaron a planta en la comuna. En la imagen, se lo ve a Miguel Jara junto a la docente Gloria Díaz.

Las clases se dan en acuerdo con el Consejo Provincial de Educación, que tiene designada para llevar adelante la labor educativa a la docente Gloria Díaz. Esto quiere decir que todo se desarrolla con aval institucional y las personas que concluyen sus estudios reciben, al finalizarlos, el diploma correspondiente.

El dirigente de Sitramuci, Omar Meza, no ocultó el orgullo que él y sus compañeros de gremio sienten por la labor que viene desplegando la escuela que mantiene, y seguirá manteniendo, su organización.

Y es que terminar la educación primaria no es simplemente un requisito para acceder a la estabilidad laboral en el Municipio, sino un verdadero reto para trabajadores, y también vecinos, que conocen cuán meritorio resulta superar una instancia que exige dedicación, aplicación, constancia y disciplina.

El gremialista indicó que todos aquellos empleados de la comuna y vecinos que estén interesados en concluir sus estudios primarios todavía "están a tiempo de ingresar a la escuela" del gremio correspondiente al año en curso, pese a que ya se está terminando de transitar el mes de mayo. "Nunca es tarde para estudiar, para cumplir el objetivo de terminar el ciclo primario", enfatizó el dirigente, al hacer su convocatoria.

Orgullo de Sitramuci

La información del nuevo éxito alcanzado por alumnos del emprendimiento educativo del sindicato fue comunicada por Sitramuci a través de las redes sociales. Allí, se consigna que "tres compañeros municipales logran el pase a planta tras terminar la escuela primaria. Con inmensa alegría y orgullo gremial, compartimos una noticia que nos demuestra que con esfuerzo, convicción y el respaldo de la organización, no hay metas imposibles". Por eso, "¡Orgullo de Sitramuci!".

PROMOCION MUNICIPALES Y OTROS ESTUDIOS PRIMARIOS TRIS El trabajador municipal Domingo Hernán Martínez concluyó la escuela primaria y se lo ve feliz por el logro. Junto a él, también feliz se observa a la docente Gloria Díaz.

Se puntualiza que han sido "nuestros afiliados Miguel Ángel Jara, Juan Martínez y Domingo Hernán Martínez" quienes han conquistado "la estabilidad laboral definitiva al confirmarse su pase a planta permanente por el Poder Ejecutivo Municipal, según lo dispuesto por resolución" de la comuna.

En el texto, se enfatiza que "este logro" de la estabilidad laboral "llegó de la mano de un enorme esfuerzo personal: la finalización de sus estudios primarios" y se recuerda que "los tres compañeros habían concursado legítimamente en el Concurso Interno de Antecedentes, Oposición y Examen", que se concretó en tiempos de la administración del ex intendente Claudio Di Tella.

Nunca bajar los brazos

En ese entonces, el pase a planta efectivo se suspendió "temporalmente" hasta que los empleados "acreditaran la finalización del nivel primario". Así las cosas, y "lejos de bajar los brazos, asumieron el desafío con valentía y compromiso". Ahora, la gestión del actual intendente Rodrigo Buteler culminó el proceso, como se esperaba.

PROMOCION MUNICIPALES Y OTROS ESTUDIOS PRIMARIOS CUATRIS El trabajador Juan Martínez, como Miguel Jara y Domingo Martínez, pertenece al área de Servicios Públicos del Municipio. A Juan Martínez, como a sus compañeros, se lo ve muy contento por finalizar la primaria. A su lado, la maestra Gloria Díaz.

Así, cumplidas las instancias administrativas de rigor, "hoy su ingreso a planta es una realidad efectiva, retroactiva al 1 de marzo de 2026. Este éxito no es casualidad. Desde Sitramuci queremos destacar de manera muy especial el trabajo incansable y la dedicación de la maestra, quien acompañó cada paso de este proceso formativo".

Guía docente y constancia

La guía de la maestra Gloria Díaz "fue el puente fundamental para que hoy este sueño sea una realidad. Asimismo, felicitamos la constancia de los alumnos. Su esfuerzo hoy da los mejores frutos: el orgullo del título en mano y la tranquilidad de la estabilidad laboral para ellos y sus familias".

La actividad de la escuelita de Sitramuci se enmarca en la propuesta educativa oficial conocida como EEBA, una sigla que significa Escuela de Educación Básica para Adultos. En este caso, su supervisora es Griselda Burgos Martínez, a cargo de la Zona V, que incluye el Alto Valle Centro I y II, el Alto Valle Oeste I y II y el Alto Valle Este I.

Se debe precisar, además, que, junto con los tres municipales, concluyeron sus estudios primarios el año pasado Claudia Edith Canio, Miguel Canio Huinchucura, Martín Mellao, Juana Marzal, y Noelia del Carmen Martínez.