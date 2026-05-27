Cipolletti transforma el ex Corpofrut: construirán un nuevo gimnasio de fuerza y avanzan más obras

El municipio licitará en junio una nueva etapa del complejo deportivo. También avanzan vestuarios, baños y oficinas.

El próximo 11 de junio se licitará una nueva etapa del plan de remodelación. Foto: Gentileza.

El Complejo Deportivo Municipal de Cipolletti sigue cambiando su imagen. El próximo 11 de junio se licitará una nueva etapa del ambicioso plan de remodelación del predio del ex Corpofrut , que incluirá la construcción de un moderno gimnasio para entrenamiento de fuerza.

La obra forma parte del Plan Integral de remodelación del espacio ubicado sobre calle Saavedra 260 , uno de los centros deportivos más importantes de la ciudad y utilizado a diario por cientos de vecinos.

El proyecto contempla el reacondicionamiento de un sector del predio para crear una Sala de Musculación que complemente las actividades deportivas que ya funcionan en el complejo.

Según se informó, la intervención incluirá una renovación integral del espacio, con nuevas aberturas de alta prestación para mejorar la iluminación y la ventilación, además de una nueva carpeta de nivelación y la colocación de piso de caucho de alto impacto.

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También se sumarán revestimientos interiores y mejoras destinadas a brindar mayor comodidad y funcionalidad a los deportistas.

Obras en marcha en el complejo

Mientras se prepara la nueva licitación, el municipio confirmó que avanzan la primera y segunda etapa del plan de remodelación.

Actualmente se trabaja en la construcción de vestuarios, baños públicos y oficinas para la Dirección General de Deportes. Durante esta semana continúan las tareas de colocación de pisos y la ejecución del primer piso de las futuras oficinas.

Desde la Secretaría de Obras Públicas destacaron que las mejoras buscan optimizar la infraestructura sanitaria y ofrecer espacios más seguros, funcionales e inclusivos.

Un predio clave para cientos de vecinos

El objetivo integral del proyecto es ampliar la funcionalidad y accesibilidad del complejo deportivo, mejorando las condiciones para las distintas disciplinas que se practican allí todos los días.

Con estas obras, Cipolletti apuesta a fortalecer la infraestructura deportiva y acompañar el crecimiento de la actividad física en la ciudad.