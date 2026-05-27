La publicación en Facebook que disparó recuerdos divertidos y mucha nostalgia en Cipolletti

De película. Los comentarios más alegres y las anécdotas en un recinto que marcó a una generación. Y vos, ¿pasaste por allí? ¿Qué viste?

La foto que revolucionó un muro de facebook dedicado a los recuerdos de Cipolletti.

El avance de la tecnología arrasó con ciertos rubros que supieron tener un boom extraordinario y con el tiempo y las innovaciones fueron perdiendo terreno o directamente quedando en el camino. Los locales de cabinas telefónicas y los videoclubes son algunos de esos sectores en extinción, por ejemplo.

Aunque claro, lo que permanecerán para siempre son los recuerdos , los inolvidables momentos vividos, por caso, gracias a los recintos de alquileres de películas. Las tardes y noches de esparcimiento y alegrías, el plan perfecto que solía resultar una rica cena seguida de una atractiva peli en VHS un viernes o sábado.

Época inolvidable que claramente marcó a varios vecinos de nuestra ciudad, el país y el mundo.

En ese contexto, en las últimas horas una vieja y emotiva imagen que subió un usuario de la red social Facebook se volvió viral y generó numerosas reacciones y nostalgia.

Los comentarios más divertidos

“¿Alguien recuerda el alquiler de películas Día Cero? 25 de mayo casi Alem”, posteó Martín Valiente. En las respuestas los integrantes del sitio Cipolletti de Ayer compartieron recuerdos y anédotas memorables.

“Yo alquilaba las pelis y la video casetera -risas-; combo con 3 películas. ¡Que épocas!, te alquilaban completo...”, evocó Adriana.

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Por su parte, Flavia indicó: “Super buena atención de los empleados y el dueño. Éramos habitué, íbamos siempre a alquilar peli los fines de semana. Lleno el local estaba cada vez que íbamos, que lindos recuerdos”.

“¡Sí! Noche de películas, pizzas y pelis de Día Cero, buen recuerdo”, le agradeció Richard al hacedor de la publicación que tantos sentimientos despertó.

En tanto, Aníbal acotó que había que reservar con bastante antelación las novedades: “Socios éramos y pasábamos los miércoles a encargar los estrenos para el finde, si no nunca encontrábamos nada. Siempre lleno estaba el finde”.

Asimismo, Natalia aportó con buen humor: “Me re acuerdo. Alquilaba ahí. Mi hermano ‘El Palomo’ seguro traía 2 películas, una de suspenso y una de terror… Si no la mirabas con él te contaba el final”.

Y preguntó con picardía: “¿Al rincón XXX nadie podía entrar?”

Lore era tan fanática que “terminaba pagando recargo porque me las traía los finde y siempre me las quedaba toda la semana”.

Pablo fue otro que se enganchó y demostró contar con una memoria prodigiosa: “Sí, como no recordarlo, yo era habitué. La primera película que alquilé en Día Cero fue “La historia sin fin”.

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También hubo lugar para la emoción: “Siempre en mí corazón”, publicó Enry.

Liliana dijo lo suyo y le puso humor. “Cómo no recordarlo. Todos los sábados allí firme. Pregunta… ¿quién rebobinaba para devolverla?”, a lo que le sumó un emogi de risa.

El exitoso posteo además se prestó, además, para los mensajes románticos del estilo “te acordás amor”, copiando a la pareja en el comentario y, obviamente, para las chicanas entre amigos varones: “vos ibas derecho al sector porno…”.

Como si fuera poco, el profesional Alejandro Calarco, quien justamente se encarga entre otros roles de recrear a través de la Inteligencia Artificial lugares y objetos históricos y emblemáticos de Cipolletti, no quiso dejar afuera a los otros videoclubes populares de la ciudad.

image Calarco también recreó la imagen de la publicación a través de la IA.

“Video Dorado en calle 9 de julio. Video Rondeau, de la Miguel Muñoz, Monarca en esmeralda y sigo...”, enumeró. Llegó el día de recordar a Día Cero para los cipoleños. Con una imagen, que como dicen los jóvenes de ahora, "es cine". Qué tiempos aquellos. ¡De película!