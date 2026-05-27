El motociclista accidentado en la Ruta 65 sufrió heridas graves y su estado es desesperante

Es un hombre de 44 años que se encuentran internado en el hospital de Cipolletti. Chocó con una camioneta cerca de Puente 83.

El choque se registró minutos después de las 18.00 horas sobre la Ruta Chica a escasos metros del Puente 83.

El hombre que conducía la moto que el martes por la tarde chocó contra una camioneta cerca del Puente 83 por la Ruta Provincial 65 se encuentra en grave estado de salud internado en el hospital local. Las heridas las sufrió principalmente en la zona de la cabeza, zona en la que habría sufrido fracturas .

El Ministerio Público Fiscal inició una investigación para determinar cómo se produjo el hecho y si hubo responsabilidades . También comenzaron una causa por el hallazgo de decenas de balas que llevaba el motociclista dentro de una mochila, además de una pequeña cantidad de marihuana .

Los primeros datos surgidos de la intervención policial indican que la moto Keller 110cc circulaba detrás de una camioneta Volkswagen Amarok, ambas en dirección a Fernández Oro .

Por causas aún no precisadas la camioneta frenó y la moto la impactó de atrás. El golpe hizo que el hombre, de 44 años de edad, saliera despedido, sufriendo severos golpes al caer.

En el lugar del incidente el personal del Gabinete de Criminalística realizó los peritajes que se sumarán al expediente de las actuaciones iniciadas, junto con otras medidas que se ordenaron.

Decenas de balas

El accidente ocurrió el martes alrededor de las 17:45 y como es natural, generó una gran conmoción en el sector, que suele tener intenso movimiento vehicular y de transeúntes. Policías del Cuerpo de Seguridad Vial debieron interrumpir el tránsito y luego desviarlo por la zona de las banquinas para asistir al motociclista y resguardar la escena.

En un momento los efectivos advirtieron que de una mochila que llevaba el hombre había caído una bala, por lo que se concentraron en eso. Lo informaron a la Fiscalía, desde donde se autorizó la realización de una requisa de urgencia, informaron fuentes de la fuerza.

Balas motociclista

Al abrir el bolso se encontraron con la sorpresa: decenas de balas de distintos calibres. Según trascendió, son cerca de 50 cartuchos, entre cartuchos de 9 mm, 45 mm y Magnum, la mayoría en condiciones de uso. Por este hallazgo se inició una causa, pero que está supeditada al estado de salud del hombre. En cuanto a la marihuana, como es una ínfima cantidad no se iba a pedir la intervención de la Justicia Federal.