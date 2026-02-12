Abren inscripciones para adultos que quieran terminar la escuela primaria en Cipolletti
La EEBA 3 lanzó la inscripción para adultos que quieran completar la primaria, con opciones en diferentes horarios y barrios de la ciudad.
La EEBA N° 3 de Cipolletti lanzó la convocatoria para el ciclo lectivo 2026 destinada a jóvenes y adultos que deseen completar sus estudios primarios. La propuesta, gratuita y sin límite de edad, se despliega a través de distintos anexos distribuidos en la ciudad, con horarios flexibles y talleres complementarios pensados para acompañar el proceso educativo.
La invitación apunta a personas mayores de 18 años que por diferentes motivos no pudieron finalizar la primaria. La modalidad está diseñada especialmente para adultos, con grupos reducidos, acompañamiento personalizado y un fuerte componente comunitario.
Silvana Luongo, docente del anexo 13, explicó a LM Cipolletti que la EEBA N° 3, cuya sede funciona en la Escuela 53, cuenta con varios anexos en distintos puntos de la ciudad para facilitar el acceso.
“Lo importante es que la EEBA 3 tiene sede en la Escuela 53, pero cuenta con distintos anexos en todo Cipolletti para aquella persona que quiera terminar sus estudios primarios a partir de los 18 años, sin límite de edad”, destacó.
Anexos y horarios disponibles
Las inscripciones para 2026 ya están abiertas y las personas interesadas pueden acercarse directamente a los espacios de cursado.
El Anexo 13 funciona de 14 a 16 en la Iglesia Pueblo de Dios, ubicada en Naciones Unidas y Bolivia. Para consultas, se puede contactar a la docente Silvana al 2995 738583. En tanto, el Anexo 15 dicta clases de 18 a 20 en la Escuela Primaria 234, situada en Chile y Manuel Estrada. Las consultas se realizan con la docente Sandra al 2995 933020.
Además, existen otros anexos en distintos barrios de Cipolletti, como Labraña y el Barrio del Trabajo, lo que permite ampliar la cobertura territorial y acercar la educación a quienes más la necesitan.
“Tenemos varias propuestas. Estamos en Pueblo de Dios de 14 a 16 y en Facundo Quiroga, en la Escuela 234, de 18 a 20 horas. La idea es que cada persona pueda elegir el horario y el lugar que mejor se adapte a su realidad”, remarcó Luongo.
Mucho más que terminar la primaria
La propuesta educativa no se limita únicamente a completar la escolaridad obligatoria. Desde la sede central también se dictan talleres complementarios que apuntan a fortalecer habilidades y brindar herramientas para la vida cotidiana y laboral.
Actualmente están abiertas las inscripciones para el taller de computación, contabilidad y cocina. Además, funciona un taller de peluquería en Fernández Oro, ampliando así la oferta formativa.
Desde la institución destacan que el ambiente es cercano, con grupos pequeños y acompañamiento constante. “Te ofrecemos un espacio para aprender, compartir y crecer”, señala la convocatoria oficial.
Una oportunidad que transforma
Cada año, decenas de vecinos de Cipolletti se animan a dar el paso y retomar un sueño postergado. Las historias se repiten, adultos que dejaron la escuela por trabajo, por responsabilidades familiares o por situaciones personales, y que hoy encuentran en la EEBA una segunda oportunidad.
La flexibilidad horaria y la descentralización en distintos anexos son claves para garantizar el acceso. La posibilidad de estudiar cerca del hogar y en turnos adaptados facilita la permanencia y continuidad. Desde la EEBA N° 3 insisten en que no hay edad máxima para comenzar. La única condición es la decisión de avanzar.
