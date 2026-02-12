Abren inscripciones para adultos que quieran terminar la escuela primaria en Cipolletti

La EEBA 3 lanzó la inscripción para adultos que quieran completar la primaria, con opciones en diferentes horarios y barrios de la ciudad.

La EEBA 3 de Cipolletti abrió la convocatoria para los adultos que quieran finalizar la escuela primaria.

La EEBA N° 3 de Cipolletti lanzó la convocatoria para el ciclo lectivo 2026 destinada a jóvenes y adultos que deseen completar sus estudios primarios. La propuesta, gratuita y sin límite de edad, se despliega a través de distintos anexos distribuidos en la ciudad, con horarios flexibles y talleres complementarios pensados para acompañar el proceso educativo.

La invitación apunta a personas mayores de 18 años que por diferentes motivos no pudieron finalizar la primaria. La modalidad está diseñada especialmente para adultos, con grupos reducidos, acompañamiento personalizado y un fuerte componente comunitario.

Silvana Luongo , docente del anexo 13, explicó a LM Cipolletti que la EEBA N° 3, cuya sede funciona en la Escuela 53, cuenta con varios anexos en distintos puntos de la ciudad para facilitar el acceso.

“Lo importante es que la EEBA 3 tiene sede en la Escuela 53, pero cuenta con distintos anexos en todo Cipolletti para aquella persona que quiera terminar sus estudios primarios a partir de los 18 años, sin límite de edad”, destacó.

anexo 13 escuela primaria adultos cipolletti Los adultos que no finalizaron la escuela primaria, pueden inscribirse de forma gratuita en los anexos. Alejo Maimo

Anexos y horarios disponibles

Las inscripciones para 2026 ya están abiertas y las personas interesadas pueden acercarse directamente a los espacios de cursado.

El Anexo 13 funciona de 14 a 16 en la Iglesia Pueblo de Dios, ubicada en Naciones Unidas y Bolivia. Para consultas, se puede contactar a la docente Silvana al 2995 738583. En tanto, el Anexo 15 dicta clases de 18 a 20 en la Escuela Primaria 234, situada en Chile y Manuel Estrada. Las consultas se realizan con la docente Sandra al 2995 933020.

Además, existen otros anexos en distintos barrios de Cipolletti, como Labraña y el Barrio del Trabajo, lo que permite ampliar la cobertura territorial y acercar la educación a quienes más la necesitan.

“Tenemos varias propuestas. Estamos en Pueblo de Dios de 14 a 16 y en Facundo Quiroga, en la Escuela 234, de 18 a 20 horas. La idea es que cada persona pueda elegir el horario y el lugar que mejor se adapte a su realidad”, remarcó Luongo.

Escuela 53 Cipo La administración de la EEBA funciona en la Escuela 53, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Captura Google

Mucho más que terminar la primaria

La propuesta educativa no se limita únicamente a completar la escolaridad obligatoria. Desde la sede central también se dictan talleres complementarios que apuntan a fortalecer habilidades y brindar herramientas para la vida cotidiana y laboral.

Actualmente están abiertas las inscripciones para el taller de computación, contabilidad y cocina. Además, funciona un taller de peluquería en Fernández Oro, ampliando así la oferta formativa.

Desde la institución destacan que el ambiente es cercano, con grupos pequeños y acompañamiento constante. “Te ofrecemos un espacio para aprender, compartir y crecer”, señala la convocatoria oficial.

adultos escuela primaria

Una oportunidad que transforma

Cada año, decenas de vecinos de Cipolletti se animan a dar el paso y retomar un sueño postergado. Las historias se repiten, adultos que dejaron la escuela por trabajo, por responsabilidades familiares o por situaciones personales, y que hoy encuentran en la EEBA una segunda oportunidad.

La flexibilidad horaria y la descentralización en distintos anexos son claves para garantizar el acceso. La posibilidad de estudiar cerca del hogar y en turnos adaptados facilita la permanencia y continuidad. Desde la EEBA N° 3 insisten en que no hay edad máxima para comenzar. La única condición es la decisión de avanzar.