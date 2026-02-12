Cipolletti vibra en modo analógico: llega la 1° Feria de Vinilos y buscan expositores

Será el 13 de febrero en la Casa de la Música. Habrá venta, canje, charlas y clínicas técnicas sobre vinilos, cassettes y CDs. “Es un sueño que venía pensando hace años”, contó el organizador.

La feria se realizará este viernes en la Escuela Municipal de Música.

Cipolletti se prepara para vivir una jornada distinta , con aroma a disco recién salido de funda y sonido de púa sobre vinilo. El próximo 13 de febrero , desde las 18 y hasta las 22:30 , se realizará la Primera Feria de Vinilos de Cipolletti , un evento que promete reunir a melómanos, coleccionistas y curiosos de toda la región.

La cita será en la Escuela Municipal de Música , ubicada en calle Fernández Oro 787, donde se desplegarán stands en el sector externo y también en el interior del edificio. La convocatoria ya está abierta para expositores que quieran participar con venta, canje y exhibición de vinilos, CDs, cassettes, revistas, libros y hasta discos de pasta.

La iniciativa nació del impulso de Julio Ángel Fuentes , organizador del evento, quien contó a LM Cipolletti que la idea no es nueva.

“Lo de mañana es algo que lo venía pensando yo desde hace unos años: hacer una feria de vinilos, pero no tenía los medios”, explicó Fuentes. El proyecto tomó forma gracias al trabajo conjunto con el coordinador de la Escuela de Música.

“Yo trabajo en la municipalidad, y gracias a una gestión también del coordinador de la Escuela de Música, entre los dos pudimos llevar a cabo esto, que es una feria de vinilos que en realidad también puede ser de vinilos, de cassette, de CD, revistas, libros, en fin, hasta discos de pasta”, detalló.

Mucho más que comprar discos

Aunque el nombre remite al formato estrella, la propuesta es amplia y busca rescatar el valor del soporte físico en tiempos de streaming. “Se llama vinilo porque en realidad vendría a ser como el padre de todos los otros formatos que vinieron después”, señaló Fuentes.

La feria no será solo un espacio de compra y venta. La idea es que también funcione como punto de encuentro cultural, con intercambio, aprendizaje y experiencias compartidas.

Habrá espacios para:

Intercambio y permuta de colecciones.

Charlas sobre la historia del disco y la evolución del audio.

Clínicas técnicas sobre mantenimiento de equipos y limpieza de bandejas.

Un ambiente pensado para compartir historias y anécdotas musicales.

Una experiencia para todas las generaciones

El evento está abierto tanto a coleccionistas experimentados como a quienes recién empiezan a descubrir el mundo analógico.

“Se puede ir a mirar, a ver de qué se trata, cómo son las bandejas, cómo funcionan, qué es un vinilo, qué es un cassette, qué es un CD. Pueden ir a comprar, a canjear, incluso hasta vender, ¿por qué no?”, invitó el organizador.

Algunas bandejas estarán en funcionamiento para reproducir discos en vivo, generando una experiencia sonora auténtica.

“Va a ser ahí en la Casa de la Música, toda la parte de afuera y algunos van a estar adentro, porque algunas bandejas se van a necesitar adentro y otras van a estar afuera para reproducir vinilos”, explicó.

Con entrada libre y espíritu comunitario, la Primera Feria de Vinilos de Cipolletti busca convertirse en un clásico cultural del Alto Valle. Para quienes guardan discos como tesoros, o para quienes quieren empezar su primera colección, el 13 de febrero será una cita obligada.