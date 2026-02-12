No tiene vínculo con su padre y pidió autorización judicial para viajar a Chile a un torneo de fútbol: qué decidió la Justicia

La madre del adolescente logró notificar al progenitor de la solicitud del viaje pero no obtuvo la autorización. El joven se desempeña como arquero titular de su equipo de fútbol.

El adolescente explicó que no mantiene una relación con su padre biológico, no tiene recuerdos con él y no podría reconocerlo si se lo cruza en la vía pública.

El fuero de Familia de General Roca autorizó a un adolescente a viajar a la localidad de Chiloé en el país vecino de Chile para disputar la copa “Chiloécup 2026” como arquero titular de su equipo , pese a no contar con la autorización de su padre biológico, con quien no mantiene vínculo alguno. La magistrada resolvió el planteo en función del interés superior del niño y consideró que la ausencia paterna no puede transformarse en un impedimento para el desarrollo deportivo y personal del joven.

El conflicto no estuvo vinculado al ámbito futbolístico sino a un requisito formal: para salir del país , el menor necesitaba el permiso de ambos progenitores. Según expuso en la presentación judicial, no tiene contacto con su padre , no recuerda haber compartido momentos con él, desconoce su domicilio y aseguró que no podría reconocerlo si se lo cruza en la vía pública. Ante esa situación, decidió recurrir a la Justicia para no perder la posibilidad de competir con su equipo local.

Durante la audiencia, el adolescente explicó la importancia que tiene el torneo "Chiloécup 2026" para su crecimiento y desarrollo deportivo , donde también expresó su entusiasmo por defender el arco de fútbol como titular. La jueza valoró especialmente que el pedido fuera formulado por el propio interesado y que pudiera fundamentar con claridad los motivos de su solicitud.

En la resolución, la magistrada sostuvo que el desinterés o la falta de presencia de un progenitor no deben ser un obstáculo para el acceso a experiencias culturales, recreativas y deportivas. Señaló que el análisis debía centrarse en garantizar derechos y no en reforzar barreras derivadas de vínculos inexistentes.

arqueros El joven se desempeña como arquero titular de su equipo de fútbol.

El progenitor fue notificado de la solicitud y negó la autorización

La madre del joven logró ubicar un domicilio para notificar al padre biológico sobre el trámite, aunque no obtuvo la autorización requerida. El fallo destacó los esfuerzos realizados para cumplir con las exigencias legales y ponderó la iniciativa del adolescente al impulsar el proceso judicial.

“Valoro que la petición fue realizada por el propio adolescente, quien en la audiencia se manifestó ampliamente en relación con la pretensión de esta causa y brindó sólidos fundamentos para solicitar la autorización para salir del país con fines recreativos. Se mostró entusiasmado ante la posibilidad de ser arquero titular y fue genuino al hablar sobre el desconocimiento de la vida de su progenitor biológico”, señaló la sentencia.

escuela de fútbol El adolescente explicó la importancia que tiene el torneo "Chiloécup 2026" y la jueza valoró que el pedido sea formulado por el propio interesado.

La Justicia autorizó el viaje del adolescente a Chiloé

La decisión judicial habilitó que el adolescente realice el viaje junto a la delegación deportiva y a los adultos responsables, en condiciones de seguridad y con el acompañamiento de la Escuela de Fútbol. De este modo, el tribunal priorizó el derecho al esparcimiento y al desarrollo integral, contemplados en la normativa nacional y en tratados internacionales.

Con esta autorización, el arquero podrá cumplir el sueño de representar a su equipo en Chile. El caso expone cómo la intervención judicial puede garantizar oportunidades cuando la ausencia de un adulto responsable limita el proyecto de vida de un adolescente.