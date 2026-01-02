Entró solo al despacho del Juez a pedirle permiso para viajar a Chile con escuelita de fútbol: el fallo final

El magistrado quiso escuchar "in situ" la versión del arquerito cipoleño que no tiene vínculo con su padre y ello le impide salir del país. ¿Se sube al micro?

La audiencia estaba prevista para las 8.30 pero a las 8 Valentín y su mamá ya habían arribado al Juzgado de Cipolletti . “Con mucho nerviosismo y ansiedad”, como admite la incansable Romina , quien hace tiempo venía luchando en pos de que a su hijo le otorgaran el anhelado permiso para viajar a Chile con la escuelita de fútbol , Luz , a la que representa con orgullo.

Antes de expedirse, el juez pretendía “escuchar a Valentín” , el único arquero de su categoría que en la actualidad no tiene vínculos con su padre, quien vive en Misiones en situación de calle , lo que constituía una traba legal para poder cumplir el sueño de disfrutar esta experiencia inolvidable que dará inicio el próximo martes 6 de enero.

El caso del nene de 10 años se había hecho viral y mucha expectativa generaba conocer la determinación que adoptaría la Justicia. ¿ Se impondría la sensibilidad y el sentido común para que pueda disputar el importante torneo del otro lado de la cordillera? ¿ O se basarían en las doctrinas, precedentes y sería un fallo frío y meramente técnico que lo haría quedarse en nuestra ciudad?

Valentín fallo judicial arquero Valentín en la puerta del Juzgado de Cipolletti. A pura valentía, le contó sus deseos al propio juez.

Y llegó el gran día. El que esperaba una familia, un equipo, una ciudad entera… “Valen entró solito, habrá estado unos 15 minutos en la sala del Juez que para mí fueron eternos”, señala e instala el suspenso mamá coraje, la que la rema sola como repostera porque “no recibo cuota alimentaria ni nada”, la que se separó porque sufría violencia de género, la que nunca bajó los brazos cuando parecía que a su peque lo bajaban de su sueño.

Y el fallo inédito es…

Hasta que finalmente el Juez convocó a la mujer para contarle su tan aguardada y humana decisión. “Me dijo que sí, que autorizaba el permiso porque no le iba a quitar la ilusión a un nene de hacer lo que tanto le gusta, porque la forma en que se expresó y la valentía con la que entró a verlo con la camiseta puesta, se notaba muchísimo que atajar era lo suyo”, comparte con emoción la celebraba resolución y los argumentos que esgrimió el magistrado.

“Después de tanto logramos obtener el permiso y ver su carita de felicidad fue lo mejor”, amplía la mujer, que se refirió a la reacción inmediata del pequeño apenas conocida la grata noticia.

Valentín y su mamá Junto a Romi, mamá coraje, lo lograron. El pequeño viaja a Chile junto a ella.

“Lo primero que hizo fue llamar a sus abuelos, a los profes y compañeros para avisar que se iba a Chile nomás... Ya está con más ánimo tras dejar atrás una etapa estresante y de incertidumbre y preparándose para competir”, revela Romi, con un puño apretado en señal de festejo. Sí, como lo cierra su hijo para despejar los centros llovidos de los rivales.

Valentín en el Juzgado El momento en que le comunicaba la hermosa noticia a sus familiares, compañeros y profes de la escuelita.

“Nos acompaño Maira, que es algo así como su tía de corazón, a la que conoció por el futbol ya que su niño juega con Valen y es su defensa… Ella estuvo estos días acompañando y también mencionar a nuestra familia, abuela, abuelo y tía Sol que estuvieron cuidando de sus hermanitos para poder hacer todos los trámites”, agradeció a quienes le tendieron una mano.

Luz verde para que Valentino pueda viajar con la escuelita Luz de Cipolletti al país trasandino. Valió la pena tu valentía, Valentín… ¡Cuando Pa’ Chile me voy!