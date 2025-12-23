No tiene vínculo con su padre y pide autorización judicial para viajar a Chile con la escuelita de fútbol

Su mamá insiste por un permiso especial. La medida extrema que tomarían en puerta del Juzgado en Cipolletti: "Es el único arquero y sueña con el viaje a Chile".

"San Valentín", el arquero de los milagros deportivos en Luz espera por otro para poder viajar a Chile.

Valentín tiene 10 años , es el único arquero de su categoría en la escuelita Luz y ya ha ganado un par de distinciones por sus destacados desempeños. Pero más allá de sus condiciones futbolísticas y lo esencial que se torna su presencia dentro del campo ante el escaso recambio, está en juego la ilusión y el sueño de un nene que piensa y habla todo el tiempo de ese posible e inminente viaje con sus compañeritos a Chile , en lo que sería una experiencia única para él.

Hace meses que su incondicional madre, quien la pelea sola porque "me separé en junio de su padre tras sufrir violencia de género ”, viene realizando una movida legal para lograr la autorización judicial . El reclamo formal, hasta el momento, no ha prosperado y crece la desesperación pues quedan apenas un par de semanas para partir al torneo en el país trasandino (del 6 al 12 de enero) en el que intervendrá la delegación local.

“En las últimas horas se abrió un nuevo expediente a partir de nuestra insistencia para que pueda viajar sin el consentimiento de su padre y si el juez no da respuestas pronto, el viernes haremos una sentada en la puerta del Juzgado en Cipolletti”, adelanta Romina , angustiada por la compleja y apremiante situación.

Arquerito viaje a Chile solicitud de permiso Valentín, el arquerito que sueña con poder viajar a Chile.

“Es que el papá está en situación de calle, ahora vive en Misiones, no tiene ni teléfono. Se contactó conmigo por una publicación de Facebook y ahí me dijo que estaba allá, se comunicó con un teléfono prestado. Imposible rastrearlo y aparte tampoco tiene su documentación, no se puede contar con él”, explicó, con impotencia, las complicaciones que surgen por la falta de contacto y el triste presente de su ex pareja.

Esta nueva presentación “es con carácter de urgencia, es un nuevo expediente para solicitar el permiso sin tener que localizar al padre”, recalcó la también mamá de otros dos varones sobre los detalles técnicos de la misma.

“Nos distanciamos porque no daba para más, sufrí mucho. No recibo cuotas alimentarias, la remo sola, hago repostería que es lo único que me permiten los tiempos… Pero lo que deseo con todo mi corazón es que mi hijo no se pierda esta gran oportunidad que tanto esperó y por la que venimos moviendo cielo y tierra sin demasiada suerte por ahora”, agregó en declaraciones a LM Cipolletti.

Recordó que ya en septiembre recurrió a la Justicia y en ese entonces “se hizo un expediente por la cuestión de la responsabilidad parental, pero por el momento no alcanza”.

Cómo es Valentín como arquero e hijo

“Ha tenido dos premios, uno por la valla menos vencida y otro por su gran torneo. Hace 3 ó 4 años que ataja en la escuelita Luz, desde que arrancó quiere ser arquero. Juega en la calle con amigos o en la plaza y va al arco. Es el puesto que eligió y se lo toma en serio”, destacó la pasión de su hijo por el fútbol y por la posición que ocupa bajo los 3 palos.

Seguidamente lo describió como un niño “muy dulce, cariñoso, tranquilo, super amoroso”. El y su mamá ya hicieron todo lo que estaba a su alcance. Ahora la gran “salvada” sobre la hora, como esas de Valentín en el arco, debería llegar por el lado de la justicia. ¿Luz verde para que viaje a Chile el arquerito de la escuelita Luz?