El nene que sorprendió a los recolectores de basura en un barrio de Cipolletti

Video. Los espera todas las noches y esta vez se lució con un gran gesto. "Gracias por devolverle su saludo", escribió su madre. Amistad sincera.

Con el correr del tiempo se formó un lindo vínculo a partir de ese simpático intercambio y fue así que los muchachos le avisaron, en tono de broma, que “esperaban el pan dulce o una sidra” en la previa a las fiestas navideña.

El pequeño tomó nota y este viernes los recibió con una “botella de vino ya que era lo único que teníamos para regalarles”, contó su mamá.

La tierna historia ocurrió en la puerta de una vivienda de calle Ituzaingo. “Espero que lo disfruten, no se quienes son los recolectores, pero gracias por devolver el mismo saludo a mi hijo. El se pone super contento, por muchos niñ@s más como mi hijo porque ellos también se merecen lo mejor ya que exponen todos los días sus vidas por sacar nuestra basura”, indicó la mujer al portal Intrusos de la Política.

El agradecimiento de uno de los recolectores y las reacciones

“Un capo el amigo, todo los días nos espera y nos saluda muy amablemente. Gracias amigo por tu amistad”, publicó Angel Tata Méndez, en teoría uno de los protagonistas de este caso.

“Que lindo gesto yo hago lo mismo con mi hija todas las mañanas. Le damos una botella de agua bien fresca, hoy sábado no alcanzo a dárselas”, comentó, por su parte, Patricia.

“Mamá estás criando un niño hermoso y un futuro hombre con grandes valores, empático sobre todo”, indicó Laury.

También surgieron anécdotas similares, como la que compartió Fernanda: “Mi hijo de 4 años hace lo mismo todas las noches, la felicidad que siente cada vez que escucha que están llegando afuera de casa es única. Abre la ventana y les grita ‘hola amigos’. Y los dos chicos los saludan y el chófer le toca bocina, es todas las noches lo mismo... Hace una semana escuchó que venían y tardo unos segundos en ponerse calzado, yo estaba cocinando… En eso lo miro y salió a darles una torta fritas a cada uno, casi llegando a la esquina les iba gritando -risas-. Muy agradecida estoy con esas 3 personas que cada noche hacen que Milo se sienta feliz por el solo hecho de saludarlo. No sé como se llaman pero pasan siempre por la calle Roca. Por más niños felices. Y gracias a todos los recolectores por hacer feliz a los niños con un simple ‘hola amigo’. Felicidades a esa mamá y a su hijito por el hermoso gesto”.

¡Felicidades muchachos! Y felicitaciones chicos.