Un llamado al 145 activó el protocolo por un presunto caso de trata de personas en Roca

El alerta se realizó por un posible caso de explotación a una joven proveniente de Tucumán. Intervino la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería.

El llamado a la línea 145 permitió la activación del protocolo por un posible caso de trata de una joven de Tucumán.

Un llamado a la línea nacional 145 permitió activar una intervención en el Alto Valle ante una posible situación de trata de personas que involucraría a una joven oriunda de la provincia de Tucumán . La comunicación fue recepcionada por la sede fiscal de General Roca , donde se pusieron en marcha los protocolos previstos para la evaluación inicial del caso.

A partir de la alerta , intervino el Programa de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata , que llevó adelante una entrevista de despeje , una instancia clave para detectar indicadores compatibles con situaciones de explotación . Este procedimiento permitió reunir la información preliminar que fue puesta en conocimiento del organismo judicial competente.

El resultado de esa evaluación fue remitido a la Unidad Fiscal Federal interviniente , que quedó a cargo de continuar con las actuaciones correspondientes. La intervención se desarrolló bajo los lineamientos establecidos para este tipo de investigaciones, priorizando la protección de la presunta víctima.

En el operativo también participó la Unidad de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional, con sede en General Roca, como parte del trabajo coordinado entre los distintos organismos estatales que actúan frente a posibles delitos de trata y explotación de personas.

La importancia de la línea 145 y las denuncias de la ciudadanía

Desde el Gobierno provincial destacaron la función de la Línea 145. Se trata de una línea gratuita, confidencial y de alcance nacional, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y permite recibir información, brindar orientación y canalizar denuncias.

Indicaron que la importancia de que la comunidad se involucre y ante cualquier duda o sospecha sobre situaciones de trata o explotación de personas, se puede denunciar a través de la línea 145, un canal clave para la protección de derechos y la intervención oportuna del Estado.

Grave denuncia de trabajo esclavo: dormía con sus patrones y estaba incomunicada

Una grave denuncia de trabajo esclavo tuvo lugar en la localidad de San Antonio Oeste. Una joven de 19 años presentó una denunció a sus empleadores por desempeñarse en condiciones laborales abusivas. La mujer trabajaba once horas al día, dormía con sus patrones y le negaron la comunicación con su familia.

La joven oriunda de Perú, llegó al país el 8 de octubre de este año. Primero viajó en avión hasta Buenos Aires y sus patrones la trasladaron desde Capital Federal hasta San Antonio Oeste. La mujer relató que se desempeñó como empleada doméstica en un local comercial a escasos metros de la vivienda de sus empleadores.

Allanamiento narco SAO 040525 B.jpg El allanamiento tuvo lugar en la vivienda de los empleadores de la joven.

Trabajaba once horas diarias sin percibir salario

Según explicó en la denuncia radicada en la Comisaría N°10 de San Antonio Oeste, la joven debía realizar tareas de limpieza durante once horas y no percibía ningún tipo de salario por su actividad. En la denuncia, señaló que debe vivir en el mismo cuarto que sus empleadores, lo que refleja una ausencia de intimidad absoluta.

Además, la joven denunció que quedó incomunicada con su familia de Perú, ya que le restringieron la comunicación con sus padres. Incluso llegaron a cortar la señal de wifi para evitar que mantenga contacto con sus familiares. La joven indicó que le negaron el regreso a su país natal, lo que sugiere graves irregularidades en el ámbito laboral.

La intervención de la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste

La fiscal en turno de Viedma, Marisel Viotti se interiorizó del caso y ordenó que la denuncia sea enviada en formato digital para iniciar un legajo de investigación. Si bien, la situación no constituye privación ilegítima de la libertad, la Fiscalía decidió dar intervención a los organismos Sistema de Alerta Temprana (SAT) y Migraciones.

Comisaría 10 SAO La joven oriunda de Perú estaba incomunicada, por eso radicó la denuncia en la Comisaría Nº10 de San Antonio Oeste.

Los trabajadores de SAT tomaron acciones inmediatas para resguardar la integridad física de la denunciante y proporcionar la asistencia necesaria.

El allanamiento en la vivienda de los empleadores

A raíz de la denuncia presentada por la mujer, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio señalado como propiedad de los empleadores. La diligencia tuvo lugar entre las 11:15 y 11:40 de este jueves en el marco del expediente “Fiscalía descentralizada San Antonio Oeste s/ privación de la libertad y hurto".

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la calle San Martín al 800, de la localidad costera. Durante el operativo, se retiraron los elementos personales de la denunciante, que incluye una mochila, prendas de vestir, su Documento Nacional de Identidad (DNI) y partida de nacimiento. La diligencia se llevó adelante con el acompañamiento del personal del Área de Género de la Municipalidad de SAO.