GNL en SAO: la Provincia busca participación local en el proyecto

Comenzó la primera etapa operativa del proyecto de GNL en el Golfo San Matías. La Provincia informó a pymes locales los requisitos para poder ser parte de la obra.

En San Antonio Oeste , el proyecto de GNL de Southern Energy (SESA) inició su primera etapa operativa y económica con una reunión junto a 200 proveedores locales, la Secretaría de Energía y Ambiente y el Municipio, lo que marca el comienzo formal de las obras del gasoducto.

De esta forma, el proyecto comenzó a dar sus primeros pasos en territorio, a instancias de la Secretaría de Energía y Ambiente y el Municipio local. Con la presencia del Intendente Adrián Casadei ; el referente de la secretaría de Energía y Ambiente, Mario Figueroa, y representantes de SESA y su contratista Buzca SA, el encuentro informativo congregó a 200 comerciantes y empresarios de la región.

Durante la jornada, se presentaron los procedimientos y requisitos para participar de la contratación de servicios y suministros vinculados a la construcción del gasoducto marino del proyecto de GNL, y finalmente se presentó el mecanismo de Gestión de Inquietudes y Consultas por parte de Southern Energy SA.

san antonio pymes

La empresa Buzca S.A., de origen colombiano y especializada en ingeniería marina, detalló el alcance técnico del gasoducto, que conectará la costa rionegrina con el barco de licuefacción del proyecto FLNG.

El cronograma de trabajo contempla el desarrollo de ingeniería, la etapa de construcción y montaje durante 2025, y la finalización de obra prevista para septiembre de 2026.

Compromiso local y transparencia en las contrataciones

El intendente Adrián Casadei celebró el inicio de esta nueva etapa productiva: “El proyecto relacionado al primer barco está empezando. Hoy empezamos a conocer los trabajos formales y prácticos que necesitamos. Queremos que esto sea para los rionegrinos, los grutenses, los sanantonienses y los portuarios. Estamos todos los días trabajando para que así sea”.

Por su parte, Figueroa destacó el marco normativo que promueve la participación local: “El Compre Rionegrino respalda al sector empresarial de la provincia. La articulación territorial y el Registro de Proveedores garantizan que las oportunidades económicas lleguen a nuestras pymes”.

La referente territorial Mariela Maggi subrayó el valor de la información pública: “Información como derecho, información como compromiso. Con licencia social y hechos concretos se defienden los intereses de los rionegrinos”.

Buzca presentó su procedimiento formal de contratación, que incluirá rubros como transporte, alojamiento, maquinaria, catering, ensayos técnicos y servicios ambientales.

La empresa remarcó que los procesos se desarrollarán con prioridad para proveedores locales, en coordinación con la Secretaría de Energía y Ambiente, conforme a la Ley de Compre Rionegrino.

Un hito para la economía regional

El encuentro marcó el inicio formal de la actividad económica derivada del proyecto GNL, consolidando a Río Negro como referente energético nacional.

La construcción del gasoducto impulsará empleo, inversión y desarrollo local, fortaleciendo el rol de San Antonio Oeste y alrededores en la cadena de valor del gas natural licuado argentino.