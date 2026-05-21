Zona Fría: el oficialismo se impuso en Diputados y los rionegrinos quedaron divididos

Con 132 votos a favor, la Cámara baja aprobó recortar subsidios al gas. ¿Cómo votaron los rionegrinos y qué dijeron en el recinto?

La Cámara de Diputados aprobó la media sanción a la modificación del proyecto de régimen de Zona Fría en el país.

Con los números justos y tras un debate de alta tensión, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada el proyecto que modifica el Régimen de Zona Fría , recortando los subsidios al gas para millones de argentinos que viven fuera de la Patagonia . La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, y ahora pasa al Senado para su tratamiento definitivo.

La votación se realizó por capítulos. El primero, que comprende los artículos 1, 2 y 3, cosechó 131 votos a favor , 109 en contra y 1 abstención. El segundo capítulo —artículos 4 y 5— obtuvo 136 avales y 105 rechazos. El tercero, con los artículos 6 y 7, salió con 140 votos afirmativos y 101 negativos. Los tres capítulos restantes también se aprobaron con márgenes similares, en una votación que se extendió en el tiempo y mantuvo en vilo a las bancadas.

La modificación al régimen de Zona Fría que establece subsidios al gas, se mantiene en la Patagonia pero se elimina el subsidio al transporte, por lo que la factura se verá incrementada.

El corazón del proyecto

La iniciativa, denominada "Medidas Energéticas", apunta a reformar la ley N° 27.637, impulsada en 2021 por Máximo Kirchner, que había ampliado el beneficio del subsidio al gas a provincias históricamente no incluidas en la zona fría. Esa norma extendió el alcance a departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

Con el nuevo esquema aprobado, las áreas originalmente beneficiadas —la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna— mantendrán los subsidios al consumo residencial de gas. En cambio, para las zonas incorporadas en 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos registrados en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025, para familias con ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales.

Otra modificación clave es que el subsidio se calculará únicamente sobre el precio del gas, excluyendo los costos de transporte y distribución, lo que implicaría cambios en el monto final que los usuarios deban abonar.

zona fria diputados El Gobierno Nacional consiguió los votos necesarios en la cámara baja, ahora intentará avanzar en la aprobación final en el Senado. Prensa HCD

La alianza que garantizó los votos

Para alcanzar la media sanción, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical, los misioneros de Innovación Federal y los sanjuaninos de Producción y Trabajo.

En la vereda opuesta, votaron en contra el bloque de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y varios diputados de bloques provinciales. La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, fue quien defendió el proyecto en comisiones durante un trámite que los opositores calificaron de "exprés".

Diputados Nacionales Río Negro Los diputados nacionales rionegrinos votaron de forma dividida.

Río Negro: votos divididos

Los rionegrinos quedaron divididos en su votación. Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello, de La Libertad Avanza, votaron a favor del proyecto junto a Sergio Capozzi, de Provincias Unidas. Los diputados Adriana Serquis y Marcelo Mango, de Unión por la Patria, rechazaron la iniciativa con encendidos discursos desde el recinto.

Serquis: "Nos va a llevar a un país más injusto"

La diputada Adriana Serquis cuestionó de raíz la lógica del proyecto, señalando que el mercado energético no puede funcionar bajo las reglas del libre mercado porque es, en esencia, un monopolio. "¿Alguno elige la compañía de gas o de electricidad que tiene en su casa?", planteó ante la Cámara, y destacó que Argentina tiene la posibilidad de ser autosustentable gracias a Vaca Muerta, un logro que atribuyó al trabajo de profesionales formados en universidades públicas y al desarrollo histórico de YPF.

La legisladora también criticó la falta de un plan de transición energética, un instrumento que, según señaló, todos los países desarrollados cuentan en sus políticas de Estado. Desde su perspectiva, el proyecto no innova sino que extiende sin análisis el esquema de subsidios vigente por veinte años más, dejando al país atado a los vaivenes del precio internacional del gas. "En Río Negro, solo veo pasar un gasoducto que se va a llevar el gas natural licuado hacia el exterior, sin ningún tipo de valor agregado", denunció.

Serquis cerró su intervención apuntando a las consecuencias concretas para los sectores más vulnerables: en los hogares pobres, los servicios básicos representan una porción cada vez mayor del presupuesto familiar, y este proyecto, aseguró, profundizará esa inequidad.

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Mango: "Una engaña pichanga que agrede a la Patagonia"

El diputado Marcelo Mango fue aún más frontal. Calificó el proyecto de "engaña pichanga" y rechazó el argumento oficial de que la modificación apunta a eliminar consumos suntuarios —como piletas climatizadas— en las zonas ampliadas. "Eso es una ofensa, es una vergüenza, es un insulto", dijo, mientras recordaba que el gas en la Patagonia no es un lujo sino una necesidad de supervivencia en inviernos que pueden alcanzar los 35 grados bajo cero en localidades como Maquinchao.

El legislador advirtió que el nuevo esquema recorta el subsidio no solo del precio del gas, sino también del transporte y la distribución, lo que implica un tarifazo encubierto para toda la región. Señaló además que la ley cede atribuciones del Congreso al Poder Ejecutivo, dejando en manos de un funcionario de turno la definición del nivel de subsidio según necesidades fiscales coyunturales, lo que genera, a su entender, una grave inseguridad jurídica.

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Mango también utilizó datos concretos para ilustrar la desproporción del impacto: Río Negro representa el 1,6% de la población nacional, pero sus usuarios de gas son el 2% del total y su consumo asciende al 6% del volumen nacional. "Eso no es porque se derrocha, eso es porque las temperaturas son más bajas, porque los meses de frío son más", explicó. Concluyó su discurso con una alusión directa a los diputados patagónicos de La Libertad Avanza, que no tomaron la palabra: "Les comió la lengua a los ratones", dijo.

Con la media sanción obtenida, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Senadores, donde el oficialismo deberá volver a sumar los votos necesarios. Desde la oposición patagónica ya anticiparon que impulsarán un debate más amplio que incluya a los gobernadores de la región, quienes hasta ahora no se han pronunciado públicamente sobre los alcances reales de la reforma.