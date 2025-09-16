Río Negro debate el proyecto del GNL en audiencia pública

El gobierno provincial realiza la audiencia pública para aprobar el funcionamiento del segundo buque de GNL.

Con 215 oradores y 33 expositores inscriptos, se realiza en San Antonio Oeste la audiencia pública por la ampliación del proyecto de GNL.

El Gobierno de Río Negro , a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, cumple con un proceso obligatorio, pero no vinculante, para la ampliación del proyecto para exportar gnl desde el Golfo San Matías. El debate derivará en un informe oficial para autorizar, o no, el funcionamiento del “Buque MK II” .

Entre los expositores invitados hubo representantes del sector privado, autoridades locales y funcionarios del Ejecutivo.

Adrián Casadei, intendente de SAO, hizo una encendida defensa del proyecto. Valoró la instancia de debate popular, pero pidió "respetar la voluntad de la mayoría" por la aprobación del plan exportador. "Hay personas que se pasaron la vida de consultoría en consultoría y se la pasaron diciendo "gre gre", para nunca decir Gregorio. En cambio el gobernador (Alberto Weretilneck) se la pasó haciendo gestiones para que sea Río Negro la puerta de salida de los hidrocarburos" de Vaca Muerta, dijo Casadei en la primera de muchas menciones de tinte político que tuvo la audiencia.

"Peleamos y peleó él contra intereses de otras provincias y logramos que esas inversiones quisieran estar acá. Y hoy estamos dándoles el sí a esas inversiones", manifestó.

La titular de Energía, Andrea Confini, aseguró que la audiencia sirve para dar a conocer información clave, como el estudio de impacto ambiental, pero no generará "ganadores, ni perdedores".

Los especialistas de la consultora que se encargó del estudio del impacto ambiental afirmaron que la actividad tiene bajo riesgo de provocar daños sostenidos al ambiente, especialmente si se ejecuta bajo los estrictos controles que anunció el Gobierno.

Durante la tarde expondrán su visión vecinos y representantes de gremios, pymes e instituciones intermedias.