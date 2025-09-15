Lo acusaron de andar a los tiros y su familia lo defendió cuando lo cercó la policía

Vecinos señalaron al conductor de un Fiat Cronos como autor de los disparos. Un patrullero lo persiguió hasta una casa, donde increparon a los uniformados.

El auto en el que circulaba el acusado tenía pedido de secuestro.

Una serie de violentos incidentes se registraron durante la agitada madrugada de este lunes luego de que en la zona norte de Cipolletti, en inmediaciones de las calles Jorge Newbery y Avenida La Plata, se escucharan varias detonaciones de arma de fuego.

Vecinos alertaron que se habían registrado disparos en la vía pública y culparon al conductor de un Fiat Cronos color blanco como el posible autor , por lo que con ese dato se movilizó personal de la Subcomisaría 79 del barrio 1200 Viviendas.

A los pocos minutos efectivos de un patrullero de esa dependencia lograron localizar al vehículo señalado , pero no se detuvo al ser interceptado, lo que dio inicio a una persecución por varias calles de la ciudad , lo que generó tensión y temor entre transeúntes que circulaban a esa hora.

Agresiones al personal policial

El operativo culminó en un domicilio ubicado en calle Ceferino Namuncurá, donde el conductor descendió rápidamente del rodado e ingresó a una vivienda, arrojando un teléfono celular hacia el interior, un detalle resaltado por autoridades de la fuerza.

Lo que siguió no fue sencillo para los efectivos, porque varios familiares del sospechoso salieron del inmueble e “increparon agresivamente al personal policial”, lo que dificultó la intervención.

Ante la tensión, se solicitó apoyo a otras unidades, que acudieron al lugar para colaborar. Mientras tanto, en el sitio de la denuncia original, un vecino afirmó haber sido amenazado durante una riña previa con el mismo vehículo y otras personas involucradas.

Con autorización de la fiscalía de turno, se efectuó una requisa de urgencia sobre el vehículo, que también se descubrió que tenía pedido de secuestro.

En el habitáculo hallaron dos vainas servidas, una aparentemente calibre 22, además de un morral con dinero en efectivo y documentación perteneciente al conductor. El rodado fue secuestrado y trasladado a la unidad policial para continuar con las investigaciones.

Personal policial de la Comisaría 7ª de Cinco Saltos acudió el último domingo a un predio rural ubicado en la zona de Puente Colorado, tras recibir una denuncia realizada por integrantes de la Brigada Rural. En el lugar, específicamente en una chacra del sector conocido como Mastrocola, se localizó un vehículo completamente desmantelado y cortado por partes.

El rodado, un Renault Logan color gris modelo 2022, se encontraba al fondo de la propiedad, sin cristales ni motor, y con su carrocería distribuida en distintas secciones del terreno.

Logan desmantelado

Al verificar el dominio, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 27 de agosto de este año, solicitado por la misma unidad policial, en el marco de una causa por robo de vehículo dejado en la vía pública.

Tras resguardar la escena, se solicitó la presencia del gabinete criminalístico para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, y por disposición de la fiscalía de turno, el vehículo fue reconocido y entregado a su propietario cerca de las 15:00 horas. La investigación continúa para determinar quiénes estarían vinculados al desarme y ocultamiento del rodado.