Buscan a una persona que habría caído al río Negro

Prefectura y Fiscalía investigan el hecho desde esta tarde, pero la noche llegó y suspendieron la búsqueda que se reanudará este martes.

La búsqueda en el río Negro comenzó esta tarde y se reanudará el martes.

Una intensa búsqueda se activó este lunes en el puente Basilio Vilarino, que conecta Viedma con Carmen de Patagones, tras el aviso de que una persona habría caído al río Negro . El operativo fue suspendido hasta este martes, mientras las autoridades recopilan información y revisan evidencia disponible.

El llamado de alerta llegó cerca de las 17 horas al 911. Según informaron fuentes oficiales, un testigo aseguró haber escuchado a alguien caer al agua , lo que motivó la inmediata intervención de Prefectura de Patagones. Un equipo se trasladó al lugar en embarcaciones para iniciar la búsqueda , que por ahora no arrojó resultados positivos.

Las cámaras de seguridad instaladas en ambos extremos del puente fueron revisadas por las autoridades, pero hasta el momento no proporcionaron indicios que permitan avanzar en la investigación, informaron desde el portal NoticiasNet.

busqueda puente basilio villarino La búsqueda se retomará este martes. Foto gentileza NoticiasNet.

El caso está a cargo de la Fiscalía 6, liderada por Paula De Luque, y cuenta con la intervención de Criminalística de Río Negro. Personal especializado entrevistó a testigos ubicados en ambas orillas del río, pero ninguno aportó datos determinantes sobre el suceso. Se espera que este martes, si se dispone, Prefectura reanude la búsqueda de la persona desaparecida.

Un hecho similar hace pocos días

Escenas de dolor y conmoción se vivieron días atrás en Carmen de Patagones con el hallazgo del cuerpo de Cristian Leonardo Procoppo, el trabajador de la carne de 45 años que se encontraba desaparecido desde la madrugada del 24 de agosto. Prefectura Naval Argentina localizó el cuerpo flotando en el río Negro, a la altura de las calles Mitre y Fagnano, en la margen norte de la ciudad maragata.

El hallazgo ocurrió cerca del mediodía del lunes 8 de septiembre, cuando un vecino dio aviso tras ver un cuerpo en el agua, en inmediaciones del muelle de lanchas. Prefectura y personal policial montaron un operativo en la zona conocida como “Pasaje del tambor”, lo que generó cortes de tránsito y la concentración de curiosos.

Minutos después, tres hermanas y un hermano de Procoppo se acercaron al lugar y lograron reconocerlo por su vestimenta. La escena se tornó dolorosa cuando las mujeres, visiblemente angustiadas, descendieron hasta la orilla donde se realizaba el rescate y luego se fundieron en abrazos con allegados en la vereda, de acuerdo a lo informado por NoticiasNet.

Posteriormente, arribó personal de Policía Científica y un médico forense para certificar el deceso. Una ambulancia trasladó el cuerpo al Hospital Pedro Ecay, donde se realizará la autopsia correspondiente antes de su paso a la morgue judicial.

La desaparición de Procoppo había sido denunciada el 24 de agosto en la comisaría 34 de Viedma, tras haber sido visto por última vez a la salida de un local nocturno ubicado en México y Caseros. Cámaras de seguridad lo registraron caminando en dirección al río Negro.