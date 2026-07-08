Festejo violento: un detenido por intentar apuñalar a un hombre durante la algarabía mundialista

No todo fue alegría durante la celebración por el triunfo nacional. En Cinco Saltos la Policía organizó un operativo de seguridad especial, pero de todos modos hubo incidentes.

El sujeto detenido en Cinco Saltos, acusado de intentar apuñalar a otro hombre, tuvo que se reducido por policías.

El trabajoso triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de fútbol desató festejos en todo el país, aunque lamentablemente se vieron empañados por incidentes violentos protagonizados por delincuentes. Incluso hubo víctima fatal en la localidad bonaerense de Cañuelas.

En la región del Alto Valle también se registraron hechos que pusieron en riesgo la seguridad de los vecinos que salieron a la calle para sumarse a la celebración en paz.

Uno de los más graves, que por fortuna no derivó en una tragedia, sucedió en Cinco Saltos , donde policías de la Comisaría 7ma lograron detener a un sujeto armado con un cuchillo que momentos antes intentó apuñalar a otro hombre.

Como es habitual, una gran cantidad de personas se concentraron en inmediaciones de la plaza San Martín, ubicada en pleno centro de la ciudad, ni bien el árbitro francés dio el pitazo final que decretó el triunfo del equipo de Lionel Messi y el resto de las figuras argentinas.

Pero en un momento de la fresca tarde, cuando ya se iniciaba la desconcentración, la multitud se vio alterada cuando dos hombres se enfrascaron en una disputa, por causas hasta el momento no establecidas.

El espanto se produjo cuando uno de ellos extrajo un puñal, con el que encaró al otro contendiente. El gesto provocó pánico y que varias personas intentaran retirarse de la escena, generando un principio de desbande generalizado.

Un detenido y un cuchillo secuestrado

La Policía, que había organizado un operativo especial para evitar desmanes, fue alertada por una mujer, quien indicó que en inmediaciones del anfiteatro se estaría produciendo una pelea entre dos hombres, quienes presuntamente portaban armas blancas tipo cuchillo. La testigo brindó las características de los involucrados, y remarcó que uno de ellos vestía pantalón oscuro, remera corta de color negro sobre una prenda de mangas largas blancas, gorra y una especie de bufanda de colores blanco y negro.

Ante lo informado, el personal policial se dirige inmediatamente hacia el lugar e intervino para frenar la gresca. Uno de los peleadores que salió corriendo por la calle 9 de Julio, por lo que los efectivos salieron tras él. La persecución fue breve, porque a pocos metros, entre San Martín y Roca, lograron atrapar a uno los agresores, quien tenía en su poder un arma blanca, de unos 25 centímetros de largo, con una vaina de cuero.

El procedimiento fue complicado, porque el sujeto se mostraba sumamente hostil y se resistía al arresto. Sin embargo, la aparición de otros uniformados que habían sido alertados por el suceso permitió que lo redujeran y le quitaran el cuchillo.

Un video tomado por un testigo, publicado en el Facebook de Seny Radio mostró ese momento del procedimiento, y permite escuchar lo desaforado que se encontraba el sujeto, que gritaba insultos y hostilidades hacia el personal. De inmediato una gran cantidad de gente se reunió en el lugar.

La comisario Diana Rodríguez, jefa de la unidad 7ma, confirmó la detención y el secuestro del puñal. Aclaró que el otro involucrado aún no pudo ser ubicado. El arrestado había quedado a disposición del Ministerio Público Fiscal.