Locura en Cipolletti: así festejó la ciudad tras la épica clasificación de Argentina a cuartos

La Scaloneta remontó un partidazo ante Egipto y desató una fiesta en el centro de Cipolletti. Mirá las mejores postales de la celebración.

El centro de Cipolletti es una fiesta tras la clasificación de la Selección Argentina. Fotos: Antonio Spagnuolo y Daniela Parra.

La Selección Argentina volvió a hacer sufrir a sus hinchas, pero terminó regalándoles otra noche inolvidable. Tras vencer 3-2 a Egipto en un partido cargado de emociones, el equipo de Lionel Scaloni selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 y desató una verdadera fiesta en Cipolletti .

Con el pitazo final comenzaron a llegar los primeros hinchas al centro de la ciudad, donde cientos de personas se reunieron para celebrar una nueva alegría de la Albiceleste con banderas, camisetas, bombos, bocinazos y cánticos que se extendieron por varias cuadras.

Argentina logró una remontada épica luego de estar dos veces abajo en el marcador. Egipto sorprendió con los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko , pero la reacción no tardó en llegar.

Cristian "Cuti" Romero descontó, Lionel Messi volvió a aparecer en un momento decisivo para igualar el encuentro y Enzo Fernández marcó el gol que selló el 3-2 definitivo para meter a la Selección entre los ocho mejores del Mundial.

El centro, preparado para los festejos

Ante la expectativa por una nueva celebración, el Municipio de Cipolletti montó un operativo preventivo especial junto a la Policía de Río Negro, fuerzas especiales, personal de Tránsito e inspectores de Comercio.

Además del vallado en el centro de la ciudad, se dispuso un patrullaje permanente para que los festejos pudieran desarrollarse de manera ordenada y segura, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar que las familias disfrutaran de la celebración.

Las mejores imágenes de una noche albiceleste

Las calles de Cipolletti volvieron a teñirse de celeste y blanco. Familias enteras, grupos de amigos y vecinos salieron a compartir la alegría por una nueva victoria de la Selección argentina.

En esta fotogalería repasamos las mejores postales de una noche de emoción, cánticos y festejos que quedará en el recuerdo de los hinchas, mientras el equipo de Lionel Scaloni ya piensa en el próximo desafío rumbo al sueño de levantar otra Copa del Mundo.