Locura en Cipolletti: así festejó la ciudad tras la épica clasificación de Argentina a cuartos
La Scaloneta remontó un partidazo ante Egipto y desató una fiesta en el centro de Cipolletti. Mirá las mejores postales de la celebración.
La Selección Argentina volvió a hacer sufrir a sus hinchas, pero terminó regalándoles otra noche inolvidable. Tras vencer 3-2 a Egipto en un partido cargado de emociones, el equipo de Lionel Scaloni selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 y desató una verdadera fiesta en Cipolletti.
Con el pitazo final comenzaron a llegar los primeros hinchas al centro de la ciudad, donde cientos de personas se reunieron para celebrar una nueva alegría de la Albiceleste con banderas, camisetas, bombos, bocinazos y cánticos que se extendieron por varias cuadras.
Te puede interesar...
Un triunfo para el recuerdo
Argentina logró una remontada épica luego de estar dos veces abajo en el marcador. Egipto sorprendió con los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, pero la reacción no tardó en llegar.
Cristian "Cuti" Romero descontó, Lionel Messi volvió a aparecer en un momento decisivo para igualar el encuentro y Enzo Fernández marcó el gol que selló el 3-2 definitivo para meter a la Selección entre los ocho mejores del Mundial.
El centro, preparado para los festejos
Ante la expectativa por una nueva celebración, el Municipio de Cipolletti montó un operativo preventivo especial junto a la Policía de Río Negro, fuerzas especiales, personal de Tránsito e inspectores de Comercio.
Además del vallado en el centro de la ciudad, se dispuso un patrullaje permanente para que los festejos pudieran desarrollarse de manera ordenada y segura, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar que las familias disfrutaran de la celebración.
Las mejores imágenes de una noche albiceleste
Las calles de Cipolletti volvieron a teñirse de celeste y blanco. Familias enteras, grupos de amigos y vecinos salieron a compartir la alegría por una nueva victoria de la Selección argentina.
En esta fotogalería repasamos las mejores postales de una noche de emoción, cánticos y festejos que quedará en el recuerdo de los hinchas, mientras el equipo de Lionel Scaloni ya piensa en el próximo desafío rumbo al sueño de levantar otra Copa del Mundo.
Leé más
El mega plan de asfalto no se detiene: qué calles de Cipolletti están en obra
Se conocieron las propuestas para finalizar el colector cloacal de Naciones Unidas
"Cipo Capo del Sur", la bandera que se lució en el dramático triunfo de Argentina: ¿Quién la llevó al Mundial?
Noticias relacionadas
Lo más leído