El mega plan de asfalto no se detiene: qué calles de Cipolletti están en obra

El municipio alcanzó un nuevo hito del plan de 700 cuadras. Qué calles ya fueron intervenidas y dónde continúan las obras.

La Municipalidad de Cipolletti informó el cronograma del plan de asfalto que se desarrolla en la ciudad. Foto: Gentileza.

El ambicioso Plan de 700 cuadras de asfalto que impulsa el Municipio de Cipolletti sigue sumando avances. Con la pavimentación de calle Chile, entre Naciones Unidas y Alberdi , la ciudad superó las 70 cuadras asfaltadas en el marco del programa previsto para 2026 y 2027.

La obra es financiada íntegramente con fondos municipales y busca mejorar la seguridad vial, fortalecer la conectividad entre barrios y optimizar la infraestructura urbana en distintos sectores de la ciudad.

Durante esta semana se ejecutó la carpeta asfáltica sobre calle Chile entre Alberdi y Naciones Unidas . Además, este martes está previsto el asfaltado del último tramo, entre Río Salado y Juan Domingo Perón, con lo que se completará el 100% de los trabajos programados sobre esa arteria.

Se trata de una de las intervenciones más importantes del plan, ya que mejorará la circulación en un sector de alto tránsito.

Las obras que siguen en distintos barrios

Mientras finalizan los trabajos en calle Chile, el municipio avanza con nuevas intervenciones en diferentes puntos de Cipolletti:

Calle Río Negro: continúan las tareas de excavación y movimiento de suelo desde Perú hacia el norte.

Calle Turrin: siguen las conexiones domiciliarias de agua a la altura de Manuel Estrada.

Calle Domingo Savio: avanzan los trabajos de hormigonado del cordón cuneta en el sector de Las Jarillas.

Calle La Plata Este: se ejecutará el hormigonado del cordón cuneta en la intersección con Michay.

Calle Paraguay: comenzarán las tareas de excavación y preparación del terreno desde Pastor Bowdler hacia el este para su futura pavimentación.

Qué viene en el plan de 700 cuadras

Desde el municipio destacaron que el Plan de Asfalto continuará durante las próximas semanas en distintos sectores de la ciudad.

Además, adelantaron que próximamente se dará a conocer el cronograma mensual de pavimentación correspondiente a la licitación de las últimas 309 cuadras incluidas en el programa, una de las obras de infraestructura más importantes que lleva adelante Cipolletti.

La agenda actualizada de los trabajos puede consultarse en la página oficial de la Municipalidad, donde también se informarán los próximos sectores que serán intervenidos.