Los acusaron de vender brownies y chocolates con marihuana en una plaza pública y recibieron un alivio judicial

Una pareja fue sorprendida por policías con productos elaborados con droga mientras estaban en una plaza, pero se benefició con una probation.

Los 34 brownies y dos chocolates que elaborados con marihuana fueron secuestrados en un operativo realizado por la Policía.

Un hombre y una mujer que fueron atrapados en la plaza Pagano ubicada en el centro de El Bolsón con decenas de brownies y chocolates elaborados con cannabis sativa resultados beneficiados por la Justicia Federal con una suspensión del juicio a prueba, el mecanismo legal conocido como probation , que permite evitar el juicio penal a cambio del cumplimiento de reglas de conducta .

Ambas personas, identificadas como Natanael Soria de 33 años de edad y Macarena García Talio de 34, habían sido sorprendidas con los alimentos aderezados con marihuana en un procedimiento realizado por efectivos de la Policía rionegrina el 21 de enero de 2023 .

En la requisa , los efectivos que efectuaban recorridos de prevención, encontraron en dos cajas que llevaban los sospechosos con 34 brownies y dos chocolates que contenían un total de “ 310,82 dosis umbrales” de la droga.

De comercialización a tenencia

Inicialmente habían sido imputados por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, pues los acusaron de haber estado ofreciendo a la venta públicamente los productos intoxicados.

La causa fue elevada a juicio por el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, pero en una audiencia realizada a principios de este mes el fiscal Auxiliar Diego Martín Paolini propuso modificar la calificación legal por “tenencia simple de estupefacientes”.

El cambio, explicó Paolini, lo fundamentó en que al analizar las comestibles detectaron una “baja concentración de THC”. Pero, además agregó, el hallazgo no se concretó por una investigación previa ni con intervenciones telefónicas que “confirmaran el dolo de tráfico”. Esa carencia generó una “duda insuperable” sobre la “ultra -intención” de comercio, requerida por la figura agravada.

Como era de esperar, el planteo fiscal fue acompañado por la defensora Oficial, Gabriela Labat, quien ante el cambio de calificación y la consecuente nueva escala penal requirió que le otorgaran la probation a sus asistidos, con el cumplimiento de pautas de conducta por el término de un año.

Condición

Resaltó en este sentido, que ambos carecían de antecedentes penales, y que de recibir una condena sería de ejecución condicional, circunstancia que permitía aplicar el beneficio solicitado. Recordó un fallo de la Corte Suprema de Justicia (Acosta) que lo habilitaba.

Tanto Soria como García Talio aceptaron el ofrecimiento con las normas de comportamiento fijadas que, además de las de rigor, incluía un resarcimiento económico para una institución comunitaria.

El juez del TOF Alejandro Silva aceptó el cambio de calificación y el beneficio para los dos imputados, pedido por la Fiscalía y la Defensa y avalado por la misma pareja.

Pautas de comportamiento con una compensación

La probation incluyó reglas de conducta que los acusados deberán cumplir por el término de un año.

Los dos se comprometieron a fijar domicilio. Soria en El Bolsón, donde vive con su hijo menor y trabaja de jardinero, albañil y elaborador de pastas artesanales para la venta.

En tanto que García Talio tiene tres hijos y reside en Rawson, Chubut, con sus padres. Informó que padece “trastorno bipolar” y que se encuentra bajo tratamiento médico con medicación psiquiátrica específica. Asimismo, aclaró expresamente que “no consume sustancias estupefacientes ni alcohol”.

Ambos aceptaron abonar un desembolso económico en lugar de efectuar tareas comunitarias, destinado a la Residencia "Quillahue", que alberga a personas mayores. El hombre accedió a pagar $350.000 y la mujer 150.000, los dos en cuotas.

Las demás normas establecidas son las de rigor: someterse a un control trimestral de las autoridades judiciales, abstenerse de mantener contacto con personas vinculadas al ambiente de los estupefacientes y mantener comunicación permanente con el TOF.

Les advirtieron que en caso de incumplimientos les será revocado el beneficio otorgado y la causa continuará su trámite normal.