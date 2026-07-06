Quién era el joven motociclista que falleció en un choque durante una supuesta picada en Guerrico

Se presume que murió al impactar contra una camioneta cuando corría una carrera clandestina en proximidades a un cruce de la Ruta Nacional 22.

El joven fallecido en un choque en la Ruta 22 fue identificado como Jairo Agustín Lavacara, de 19 años. Investigan las causas del trágico incidente vial.

Continúa la conmoción y el pesar por el fallecimiento de un joven de 19 años que falleció a causa de las gravísimas lesiones sufridas al chocar la moto que conducía contra una camioneta durante una supuesta picada que corría en cercanías de la localidad de Contralmirante Guerrico.

El fatal incidente vial se registró alrededor de las 19 del domingo en el cruce de la calle Namuncurá y Ruta Nacional 22 . Los primeros datos recogidos en el lugar indican que el muchacho conducía una Honda Twister de color rojo y presuntamente participaba de una carrera clandestina cuando se produjo el impacto con una Volkswagen Tiguan que, de acuerdo con los primeros datos de la investigación, era conducida por un hombre que habría concurrido al lugar para observar las competencias ilegales.

La víctima era Jairo Agustín Lavacara y era oriunda de General Roca, informó el sitio ANRoca.

Una versión aportada por testigos afirma que la camioneta subió a la ruta y la moto la chocó violentamente. De todos modos es una hipótesis que deberá ser corroborada en la investigación.

Policías y personal médico llegó al lugar tras ser alertados, pero pese a la asistencia brindada, el joven murió. Efectivos del Gabinete de Criminalística fueron convocados para realizar los trabajos periciales de rigor en busca de información para determinar como se produjo el siniestro y si hubo responsabilidades entre los conductores.