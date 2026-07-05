Se viene el cuarto concurso de poda de frutales en Río Negro, uno de los tradicionales oficios chacareros

La nueva edición se realizará en los próximos días en un finca de Ingeniero Huergo. Además de premiar a los mayores puntajes, es un encuentro de camadería y aprendizaje.

El próximo sábado 18 de este mes se realizará en Ingeniero Huergo el 4to concurso de podadores profesionales.

El próximo sábado 18 de este mes se realizará en Río Negro el cuarto concurso de poda profesional de frutales , una de las actividades culturales de la industria frutícola de la región, dado que de ello depende el crecimiento de las plantas y la calidad de sus frutos.

El acontecimiento cuenta con la organización de la empresa argentina Bahco, especializada en la fabricación de herramientas de mano, y se llevará a cabo en la Hacienda Martínez, ubicada en Ruta 22 a la altura del kilómetro 1142, en Ingeniero Huergo.

El certamen está destinado a podadores profesionales, productores, firmas del sector y al público interesado de toda la provincia. La relevancia de la convocatoria fue destacada por la legisladora Silvia Morales -bloque Juntos Somos Río Negro-, quien presentó un proyecto para declarar el encuentro de interés productivo, turístico y cultural.

Se concretó la firma del convenio para la poda en el Alto Valle

“La poda es mucho más que una labor agrícola, es concebida como un arte y una técnica que requiere un alto grado de conocimiento, experiencia, precisión y pasión. Constituye, además, un oficio histórico que se transmite de generación en generación y resulta ser una pieza fundamental para garantizar la excelencia y calidad de nuestra producción frutícola”, resaltó la dirigente.

Agregó que la propuesta “busca visibilizar y reconocer el valor cultural, social y productivo de la labor de los podadores, quienes son los verdaderos protagonistas de nuestra economía regional”.

No es solo una competencia

La competencia tiene un reglamento ideado para garantizar las condiciones óptimas de los participantes. Para ello la organización proveerá a los inscriptos de un kit de poda y un kit de seguridad. Luego un jurado especializado se encargará de evaluar a los podadores. Se evaluará la calidad técnica, precisión, prolijidad y velocidad en un lapso determinado de tiempo. En la anterior edición tenían 30 minutos para demostrar la destreza, y se premió a los tres mejores puntajes. El primer lugar lo obtuvo Héctor Figueroa, representante de Finca Beto Gross, seguido por Carlos Sepúlveda de Hacienda Martínez, y Juan Millán, de Finca Fato, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar, destacó lcr.com.ar.

Pero más allá de la calificación, la jornada funcionará también como “un espacio de camaradería, ofreciendo desayuno y almuerzo a los participantes, y culminará con una ceremonia de premiación que otorgará reconocimientos especiales a los tres primeros puestos”.

“Esta iniciativa no solo promueve la valorización de nuestro patrimonio cultural y productivo, sino que también fomenta el turismo al transformar la competencia en una verdadera celebración del oficio y en un atractivo para toda la comunidad”, subrayó morales.

Estefania Petrella

Ponderó además que el concurso genera “un entorno propicio para el intercambio de experiencias, la capacitación y el fortalecimiento de los vínculos entre todos los actores que integran la cadena de valor frutícola”.

La legisladora pidió el acompañamiento de los integrantes de la cámara provincial para declarar su proyecto y también difundir esta actividad que resulta “indispensable para fortalecer el alcance, la visibilidad y la continuidad de una iniciativa que pone en valor una de las actividades más representativas de nuestra economía”.

Para más información los interesados pueden escribir a haciendamartinezsrl@gmail; [email protected] o comunicarse número al 11 625 -79063.