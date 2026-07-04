Perdió el control de su camioneta y terminó dentro de un canal en Cipolletti

El conductor de al Ford Raptor logró salir por sus propios medios. Intervino personal policial esta mañana. ¿En qué sector ocurrió?

Un hombre volcó con su camioneta en un canal de riego de Cipolletti.

Un hombre protagonizó un accidente durante la mañana de este sábado en Cipolletti , cuando la camioneta Ford Raptor que conducía perdió el control y volcó sobre calle Illia. El vehículo terminó dentro de un canal ubicado al costado de la calzada.

A pesar del impacto y las características del terreno, el conductor logró salir del rodado por sus propios medios, sin necesidad de asistencia especializada. Los primeros reportes indicaron que no presentaba lesiones de gravedad, un dato que fue confirmado posteriormente por las fuentes policiales que trabajaron en el lugar del siniestro vial.

El hecho se registró alrededor de las 7, en el tramo de calle Illia comprendido entre las vías del ferrocarril y calle Buenos Aires, una zona de tránsito habitual en las primeras horas del día. Por motivos que aún se desconocen, el automovilista perdió el dominio del vehículo mientras circulaba por el sector.

Como consecuencia de esa pérdida de control, la camioneta volcó y cayó al canal lindero a la calzada, quedando en una posición que dificultó las tareas posteriores de remoción.

La Ford Raptor aguarda a ser retirada por el seguro contratado.

Intervino personal del Destacamento 128 de Ferri

Tras el llamado de alerta realizado por testigos del hecho, efectivos del Destacamento 128 de Ferri llegaron rápidamente al lugar para realizar las actuaciones correspondientes. El personal policial trabajó tanto en la asistencia al conductor como en el resguardo del sector afectado por el accidente.

Personal policial confirmó a LM Cipolletti que el protagonista del hecho es una persona mayor de edad, que perdió el control del rodado mientras circulaba por la zona. Desde la fuerza remarcaron que su estado de salud es bueno y que no reviste gravedad.

Respecto a las tareas pendientes, los uniformados explicaron que ahora resta que intervenga el seguro correspondiente para proceder a retirar la camioneta del canal donde quedó varada tras el vuelco.

Asimismo, se confirmó que no hubo terceros involucrados en el siniestro vial, por lo que el hecho quedó circunscripto exclusivamente al conductor de la Ford Raptor.

En otro procedimiento, la Policía logró recuperar una camioneta con pedido de secuestro desde 2025.

Una camioneta buscada por la policía fue detectada por las cámaras

En otro operativo policial desarrollado en la ciudad, las Cámaras Lectoras de Patentes (LPR) del Sistema 911 RN Emergencias volvieron a demostrar su eficacia para la prevención del delito. La tecnología detectó en Cipolletti una camioneta con pedido de secuestro vigente, emitido por la Justicia de General Roca, lo que permitió su rápida intercepción.

Todo comenzó cuando una cámara LPR instalada en calle Maestro Espinoza identificó el paso de una camioneta Toyota Hilux blanca. De manera automática, el sistema generó una alerta recibida por los operadores del 911, quienes iniciaron de inmediato las verificaciones correspondientes en las bases de datos oficiales disponibles.

Tras corroborar la información, se confirmó que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente desde septiembre de 2025, vinculado a una investigación judicial con intervención de la Comisaría 31° de Roca. Con ese dato confirmado, el 911 RN Emergencias trasladó la novedad a los móviles que realizaban tareas preventivas en la zona.

A partir de ese momento, los efectivos desplegaron un operativo que permitió localizar la camioneta a pocos metros del Puente 83. El vehículo fue interceptado sin inconvenientes y era conducido por un hombre de 41 años con domicilio en Roca, quien quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Este resultado vuelve a poner en valor el aporte de las cámaras LPR del Sistema 911 RN Emergencias, una herramienta que trabaja de manera permanente para detectar vehículos con medidas judiciales vigentes. Combinada con la tarea de los operadores y la rápida respuesta de los móviles, fortalece la prevención y la seguridad comunitaria.