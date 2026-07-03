Fotogalería: otra noche de festejos en Cipolletti tras el triunfo argentino

Tras el ajustado 3-2 ante Cabo Verde, los cipoleños coparon el centro con banderas y cánticos. Hubo operativo especial para ordenar los festejos.

La noche en Cipolletti volvió a teñirse de celeste y blanco tras un partido que mantuvo en vilo a los hinchas hasta el último minuto. Con una victoria ajustada por 3 a 2 frente a Cabo Verde en los 16avos de final de la Copa del Mundo , la Selección Argentina desató una nueva ola de festejos en toda la ciudad.

El encuentro, cargado de tensión y emociones, se definió al límite y dejó a los aficionados con el corazón en la mano. El triunfo, sin embargo, fue suficiente para que, pasadas las 22, los cipoleños comenzaran a salir de sus casas para celebrar en las calles. Con banderas, camisetas y cánticos que se replicaron en distintos puntos, la ciudad se transformó en un escenario de celebración.

Como suele ocurrir en este tipo de jornadas, el epicentro de los festejos se concentró en el casco céntrico, donde cientos de personas se reunieron para compartir la alegría por el nuevo paso del equipo nacional en el torneo. Familias, grupos de amigos y jóvenes coparon las calles en una postal que se repite cada vez que la Selección consigue un triunfo importante.

Ante la magnitud de la convocatoria, se desplegó un operativo especial de prevención. La Policía de Río Negro, en conjunto con las áreas de Fiscalización del Municipio, implementó cortes y desvíos en el tránsito para ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de los asistentes. Además, brigadas especiales se encargaron de monitorear el desarrollo de los festejos para evitar incidentes y acompañar el clima festivo.

En este contexto, la ciudad vivió una noche cargada de emoción, donde el fútbol volvió a ser el motor de un encuentro multitudinario. La fotogalería refleja ese clima: la pasión, los colores y la energía de una comunidad que salió a celebrar un triunfo sufrido, pero profundamente celebrado.

Antonio Spagnuolo

Antonio Spagnuolo

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