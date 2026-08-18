A farmear aura en Cipolletti: Polémica y memes tras conocerse día y horario de la gran batalla

Surgieron discusiones en las redes sociales, entre los que cuestionan el evento y los que defienden a los chicos. ¿Vas a ir?

El fenómeno Aura, una tendencia mundial que llega a Cipolletti.

Aura en la ciudad, "arde la ciudad" . Pasó la euforia por los Therians y ahora el foco juvenil cambió de rumbo: todos hablan de Aura . La fiebre de las redes sociales dio el salto definitivo a las plazas del Alto Valle y este sábado 22 a las 17:30 la acción desembarca en el Paseo del Ferrocarril de Cipolletti (Fernández Oro casi Brentana) , que montará un escenario para recibir una jornada inédita... La confirmación del encuentro generó polémica en las distintas plataformas, que en los últimos días ya se habían llenado de memes por el fenómeno del momento.

"Traé tu aura. Demostrá de qué estás hecho", invita la convocatoria viral lanzada por los organizadores, sumando además guiños a la moda tras su reciente y concurrido paso por Neuquén.

En los últimos días, la expresión "farmear aura" pasó del feed de TikTok al lenguaje cotidiano de los jóvenes. Esta imparable tendencia internacional, que ya sumó convocatorias multitudinarias en varios países de Latinoamérica, encuentra ahora en Argentina su propia versión urbana en plazas y paseos públicos.

¿De qué tratan las inéditas batallas de aura?

Las competencias de aura se alejan por completo de la violencia física: se trata de duelos de presencia, actitud y performance. Los participantes se enfrentan cara a cara en espacios delimitados para realizar bailes, poses, gestos o pequeñas actuaciones buscando imponerse sobre su rival. Acciones tan simples como caminar con determinación, sostener la mirada o reaccionar a tiempo valen para sumar puntos invisibles pero decisivos.

Para ganar una batalla, la regla de oro es generar la mayor reacción en el público o convencer al jurado de haber tenido la postura más firme. En el repertorio de técnicas de los competidores destacan:

Aura walk: Una caminata lenta, fija y deliberada con la espalda recta y una expresión imperturbable.

Mewing y contacto visual: Sostener la mirada sin pestañear mientras se remarcan las facciones del rostro.

Referencias de la cultura pop: Poses inspiradas en personajes de anime, videojuegos y festejos icónicos del deporte como el "SIU" de Cristiano Ronaldo.

Tendencias virales: Integración del six-seven y gestos nacidos de los memes más populares de internet.

La competencia gira 100% en torno a la confianza. Ya sea por la intensidad de los aplausos de los transeúntes o por el veredicto del jurado, gana quien logre que su oponente pierda la compostura y parezca tener menos presencia. Cipolletti se prepara así para un espectáculo urbano particular, donde la actitud lo es absolutamente todo.

Polémica en las redes sociales

Conocida la noticia del encuentro local, surgieron las primeras discusiones en redes, entre los que se burlan del colorido evento ("Y dicen que la juventud es el futuro...") y los que lo defienden ("son chicos, déjenlos ser"). Y vos, ¿de qué lado estás?

Algunos memes del fenómeno Aura

En serio la verdad ya me tienen los huevos secos con el farmear aura de verdad..... pic.twitter.com/OnPyaBOaG5 — pepe le pú.... (@joseluispepee) August 18, 2026

El que inventó lo de farmear aura pic.twitter.com/Y4vGB2Cthv — Disco (@CaviarMarolio) August 14, 2026

Yo: me anoto el el torneo de farmear aura.La que me toca en la primera ronda: pic.twitter.com/kqe57j9TGJ — Juan M. Rodriguez (@papadeluliynaza) August 15, 2026

Unos pibes se pusieron a vender cursos de como farmear aura kjjjj



El que no llega a fin de mes en este país es porque no quiere. pic.twitter.com/bvywI8RzzQ — Mati Smith (@Trumperizar) August 18, 2026

*Voy a la batalla de farmear aura*



El rival que me toca: pic.twitter.com/nBUjWZsqZq — Matt (@Mat_Sorum) August 15, 2026

“Voy a la batalla de farmear aura”



El rival que me toca: pic.twitter.com/6KYGCCXoKT — Enzo (@enzoUcrema) August 17, 2026

Mi hija en 20 años: Por qué se pelearon el Indio y Skay?



Yo: Por una batalla de farmear aura pic.twitter.com/XtibDarona — Marian Herrera (@marianherrrera) August 15, 2026