Tres vehículos secuestrados en Cipolletti: un operativo terminó con piedrazos contra la Policía

Entre los rodados incautados apareció un Chevrolet Corsa que era buscado por la Justicia de Neuquén. Otro operativo terminó con incidentes frente a la Comisaría 32°.

Tres vehículos fueron secuestrados durante diferentes operativos policiales realizados en Cipolletti . Entre ellos apareció un auto buscado por la Justicia de Neuquén , mientras que una persecución a dos motociclistas terminó con disturbios y ataques contra una comisaría.

Los operativos se desarrollaron en distintos sectores de la ciudad y tuvieron intervención de efectivos de la Comisaría 32° y de la Brigada Motorizada de Apoyo ( BMA ). Uno de los procedimientos terminó, además, con incidentes frente a la dependencia policial.

El primero de los hechos comenzó alrededor de las 13:55, cuando una alerta emitida por el Anillo Digital advirtió sobre el ingreso a Cipolletti de un Chevrolet Corsa que era requerido por la Justicia de la provincia de Neuquén.

A partir de esa información, personal policial desplegó un operativo para determinar la ubicación del vehículo. Finalmente, los uniformados consiguieron interceptarlo cuando circulaba sobre la Ruta Nacional 151, a la altura de la intersección con calle Azcuénaga.

Estefania Petrella

El auto era buscado por la Justicia de Neuquén

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron al conductor del Chevrolet Corsa, un hombre mayor de edad. Tras corroborar los datos del automóvil, confirmaron que pesaba sobre la unidad un pedido de secuestro relacionado con un hecho ocurrido en Neuquén.

El rodado quedó inmediatamente secuestrado y fue puesto a disposición de la Justicia. A partir de ahora, será la Fiscalía de turno la encargada de definir las actuaciones correspondientes y determinar la situación del hombre que se encontraba conduciendo.

La detección se produjo mediante el Anillo Digital, herramienta que permite identificar vehículos a partir de las patentes registradas por los dispositivos de monitoreo instalados en diferentes accesos y sectores estratégicos de la ciudad y la región.

El sistema forma parte del esquema denominado Río Negro Seguridad Inteligente, que combina herramientas tecnológicas, información en tiempo real y presencia policial en territorio para detectar vehículos requeridos judicialmente y orientar rápidamente los operativos de las distintas unidades.

Dos motociclistas escaparon de un control

En otro procedimiento realizado durante este jueves, efectivos de la Comisaría 32° y personal de la Brigada Motorizada intervinieron luego de advertir la presencia de dos motocicletas que circulaban en actitud sospechosa sobre la Avenida La Plata.

Según la información policial, cuando los uniformados intentaron detener la marcha de los rodados, sus ocupantes hicieron caso omiso a las indicaciones. En ese momento comenzaron una fuga a alta velocidad por distintas calles del sector.

Los efectivos iniciaron un seguimiento controlado que se extendió hasta el interior del barrio La Paz. Allí lograron interceptar a los involucrados y avanzar con la identificación de las personas y el correspondiente control de los vehículos.

Durante el procedimiento, los policías identificaron a un joven que circulaba a bordo de una motocicleta Honda XR 150. También constataron la presencia del segundo rodado involucrado en la fuga que había comenzado minutos antes.

Al solicitar la documentación obligatoria, los efectivos comprobaron que las motocicletas no contaban con los papeles correspondientes para circular. Por ese motivo, ambas unidades fueron decomisadas y posteriormente trasladadas hasta la sede de la Comisaría.

Estefania Petrella

Disturbios y proyectiles contra la Comisaría 32°

La situación no terminó con el secuestro de las motos. Poco después, un grupo de personas allegadas a los involucrados se acercó hasta la dependencia policial para reclamar que los vehículos retenidos fueran restituidos.

De acuerdo con lo informado, inicialmente se produjeron disturbios en el sector de acceso a la comisaría. La tensión aumentó cuando integrantes del grupo comenzaron a arrojar proyectiles contra la estructura del edificio y contra los efectivos que se encontraban trabajando.

Ante la agresión, fue necesaria la intervención conjunta del personal de la Comisaría 32° y efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo. Los uniformados desplegaron maniobras de disuasión para controlar la situación y evitar que continuaran los incidentes.

Finalmente, el grupo fue dispersado y la situación quedó normalizada frente a la dependencia policial. Las dos motocicletas permanecieron secuestradas como consecuencia de las irregularidades detectadas durante el procedimiento realizado previamente en el barrio La Paz.