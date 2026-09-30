La Policía detectó un elemento en el chasis de una Rouser 220 cc. La consulta oficial no arrojó información y la moto fue secuestrada.

Llevó una moto a verificar en Cipolletti y un detalle inédito encendió las alarmas: terminó secuestrada.

Una inspección de rutina terminó con el secuestro de una motocicleta en Cipolletti luego de que personal policial detectara una irregularidad en la numeración de su chasis.

El procedimiento se realizó este lunes en la Planta de Verificación de Cipolletti , donde se revisó una motocicleta Rouser 220 cc, modelo 2011 .

Durante la inspección física, los efectivos observaron una soldadura alrededor de la numeración del chasis , una situación que motivó una consulta en la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

El resultado de la búsqueda no arrojó información para la numeración que había sido verificada.

Ante esta situación, el personal policial tomó contacto con la Fiscalía en turno de Cipolletti para informar la irregularidad detectada.

La moto quedó secuestrada

A partir de las directivas impartidas por la Justicia, se dispuso el secuestro del rodado y la notificación de su propietario en el marco de una causa iniciada por presunto encubrimiento.

La motocicleta fue trasladada hasta la unidad policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

Qué medidas tomó la Policía

Además del secuestro, se realizaron distintas diligencias administrativas y judiciales vinculadas con la investigación.

Entre ellas se concretó la notificación del propietario y la toma de fichas dactilares, mientras que la motocicleta permanece bajo resguardo judicial.

La investigación deberá determinar ahora el origen de la irregularidad detectada en la numeración del chasis.

Lo fue a identificar la Policía, pero escapó corriendo y abandonó una costosa moto: Se supo el motivo

Policías del Destacamento 114 del barrio El Manzanar de Cipolletti secuestró una moto Honda GLH 150 cc que registraba un pedido de secuestro vigente, durante un procedimiento realizado este martes sobre Ruta Nacional 22 y calle Luis Toschi, en uno de los principales accesos a la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor minutos después de la 1:15 de la madrugada de este miércoles, cuando los efectivos realizaban tareas de prevención y detectaron dos motos en inmediaciones de una estación de servicio YPF del ACA (Automóvil Club Argentino) . Al intentar identificar a uno de los conductores, inesperadamente abandonó el rodado y escapó corriendo, informaron fuentes de la fuerza.

Durante la huida, el individuo realizó además un movimiento hacia la zona de su cintura, aparentando intentar extraer algún elemento, para luego continuar con la fuga y lograr esfumarse en la oscuridad. Mientras que el otro motociclista aprovechó también para desaparecer del lugar.

En tanto que la Honda que había quedado abandonada, fue secuestrada y quedó a resguardo de las autoridades. Tras realizar la correspondiente verificación, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente desde el 18 de septiembre de 2026, requerido por la Comisaría 22° de Cervantes. Ante el procedimiento y sus resultados se le dio intervención a la Fiscalía en turno.