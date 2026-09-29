El operativo se realizó en el paraje Arroyo Los Berros. Detectaron falta de redes de apoyo, retención del DNI y uso de sus haberes en beneficio de terceros.

Rescataron a una persona con discapacidad que era víctima de una presunta explotación en Río Negro.

Una intervención en el paraje Arroyo Los Berros , en Río Negro, permitió asistir a una persona con discapacidad que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad y que habría sido víctima de explotación económica .

El operativo fue realizado por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia a partir de un requerimiento de la Sede Fiscal Descentralizada de Viedma .

La intervención estuvo a cargo de la Coordinación Provincial del Programa de Asistencia a Víctimas del Delito de Trata y contó con la participación de Gendarmería Nacional y profesionales del Hospital Osvaldo Pablo Bianchi de Sierra Grande.

Los equipos realizaron una evaluación integral y detectaron que la persona no contaba con una red de apoyo adecuada y presentaba dificultades relacionadas con aspectos sanitarios, alimentarios, habitacionales y documentales.

Durante el procedimiento también se constató que terceros mantenían retenido su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además, según los indicadores relevados durante la intervención, sus haberes previsionales habrían sido utilizados en beneficio de otras personas durante un período prolongado.

Una situación agravada por su discapacidad

De acuerdo con lo informado, la situación de vulnerabilidad se encontraba agravada por la discapacidad motriz de la persona y la falta de redes de apoyo en el paraje.

Los profesionales de salud que participaron del operativo realizaron una evaluación y brindaron contención en el lugar.

Mientras tanto, los equipos especializados del Ministerio de Desarrollo Humano dispusieron medidas destinadas a garantizar su protección y asistencia.

Activaron un protocolo de acompañamiento

A partir de la intervención, el Programa Provincial de Asistencia a Víctimas del Delito de Trata activó un esquema de acompañamiento integral.

El proceso contempla atención sanitaria, restitución de la documentación y de derechos, además del seguimiento de la situación para garantizar condiciones de protección y una vida digna.

La intervención fue articulada entre organismos provinciales, fuerzas de seguridad y profesionales de salud, en el marco de las acciones destinadas a asistir a personas que puedan encontrarse en situaciones de trata o explotación.