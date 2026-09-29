Inició el juicio contra la mujer que intentó asesinar a su ex marido

El juicio comenzó este lunes 28 de septiembre e involcra a una mujer y un hombre acusados de intentar matar al exesposo de ella.

Comenzó el juicio contra la mujer que intentó asesinar a su ex marido

Esta semana comenzó con el proceso judicial por un hecho ocurrido el año pasado, en la calle San Juan al 2200 de General Roca cuando una mujer intentó causarle la muerte a su ex pareja identificado como Matías Torres . Además de la principal implicada hay una segunda persona que es investigada bajo la figura de "tentativa de homicidio simple".

Durante el lunes 28 declararon, en primera instancia, la víctima y denunciante en este legajo. Luego el oficial de la Comisaría 21° que llevó a cabo el procedimiento en el lugar del hecho y estuvo también en el hospital local mientras el hombre era atendido.

En esta primera jornada también prestó testimonio el amigo de la víctima que fue quien lo trasladó de urgencia al nosocomio. Durante este primer día también asistió un testigo que observó lo que estaba ocurriendo desde su local comercial. En esta misma línea, fue convocada a prestar declaración la actual pareja de la víctima.

La jornada culminó con la palabra de la sargento -también de la Comisaría 21°- que concretó la detención de ambos imputados y que además secuestró la moto involucrada.

La palabra de la fiscalía

Según la fiscalía, la noche del 24 de abril de 2025, los coautores del hecho se movilizaban en una moto. Llegaron alrededor de las 21.30 horas hasta donde estaba la víctima. Acto seguido, la mujer se bajó con un cuchillo tipo navaja y se dirigió hasta el automóvil que estaba estacionado y "en el asiento del conductor se encontraba su ex pareja”.

"Sin mediar palabras, la imputada le realizó un corte a la altura del maxilar inferior izquierdo y le dio puntazos en otras partes del cuerpo mientras la víctima intentaba defenderse", explicó el fiscal del caso Daniel Zornitta. En este sentido, continuó su relato expresando que cuando la persona herida intentó salir del auto, el otro imputado "comenzó a pegarle patadas y golpes de puño".

La calificación legal por la cual se está concretando este debate frente a los jueces Maximiliano Camarda, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler, es: "tentativa de homicidio agravado por el vinculo" para la mujer (identificada como Edelina Antonella Escobar), mientras que el hombre (Alan John Aliste) deberá responder por "tentativa de homicidio simple".

Cabe recordar que la imputada arriba a juicio cumpliendo prisión preventiva en modalidad domiciliaria con tobillera electrónica, y el otro imputado debe respetar estrictas medidas cautelares, bajo apercibimiento de que se solicite su detención en caso de no cumplirlas.

El debate continuará hasta el próximo 2 de octubre, donde las partes, tanto la fiscalía como las dos defensas particulares expresarán sus alegatos respecto de la responsabilidad penal o no de los imputados.

La Fiscalía sostiene la acusación contra ambos imputados, mientras que el tribunal deberá determinar las responsabilidades y dictar sentencia una vez finalizado el juicio.