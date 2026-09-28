El legislador Luciano Delgado Sempé presentó un proyecto de ley para imponer el nombre "Rubén Belich" a la Ruta Provincial Nº 65, históricamente conocida como "Ruta Chica"

Proponen que la Ruta Chica lleve el nombre un histórico dirigente de Río Negro: De quién se trata.

El legislador Luciano Delgado Sampé del bloque "Vamos con Todos" presentó un proyecto de ley para imponer el nombre " Rubén Belich " a la Ruta Provincial Nº 65, históricamente conocida como "Ruta Chica", en reconocimiento a la trayectoria del histórico dirigente del Sindicato de Camioneros y de la CGT de Río Negro .

La iniciativa establece que la nueva denominación abarcaría toda la extensión de la Ruta 65 y coexistiría con el nombre tradicional de "Ruta Chica", fuertemente arraigado entre los habitantes del Alto Valle.

El proyecto plantea además que Vialidad Rionegrina coloque cartelería identificatoria con la leyenda "Ruta Provincial Nº 65 – Rubén Belich" en distintos puntos estratégicos de la traza.

En los fundamentos, Delgado Sempé destaca la relación entre la historia de Belich, los trabajadores camioneros y una ruta considerada estratégica para la producción y el transporte de cargas del Alto Valle.

La iniciativa sostiene que el fin de que lleve el nombre de Rubén Belich permitirá que su memoria permanezca vinculada precisamente con aquello que representó durante gran parte de su vida: los trabajadores, los camioneros, las rutas, la producción y las comunidades del Alto Valle rionegrino''.

Una extensa trayectoria sindical

Belich estuvo durante décadas al frente del Sindicato de Camioneros de Río Negro y también ejerció la conducción de la CGT rionegrina. Falleció el 2 de abril de 2024 y fue despedido en Allen por trabajadores, dirigentes y vecinos.

El proyecto pone especial énfasis en su relación con Allen, donde el gremio desarrolló un importante complejo sindical, recreativo y social en inmediaciones de la Ruta Nacional 22.

Durante su conducción, Camioneros consolidó además su presencia en distintos puntos de Río Negro, con delegaciones y servicios para sus afiliados. En 2020, cuando Belich cumplía 30 años al frente de la organización, el sindicato contaba con presencia en localidades como Cipolletti, Catriel, Bariloche, Villa Regina, General Roca, Viedma y Allen.

El predio de Allen tuvo también una importante vinculación con la comunidad. Allí, por ejemplo, se realizaron durante años actividades de la Fiesta Nacional de la Pera. Registros oficiales del municipio confirman que en 2019 el complejo del Sindicato de Camioneros fue escenario de la apertura de la tradicional celebración allense.

La "Ruta Chica" mantendría su nombre popular

Uno de los puntos que aclara expresamente la propuesta es que la denominación "Rubén Belich" no eliminaría el histórico nombre de "Ruta Chica".

El artículo segundo establece que ambas denominaciones coexistirán, mientras que el tercero encomienda al Poder Ejecutivo provincial la instalación de la nueva señalización.

También se contempla la posibilidad de colocar en jurisdicción de Allen cartelería conmemorativa con una breve reseña de la trayectoria sindical, social y comunitaria de Belich y su relación con los trabajadores del transporte y el desarrollo productivo provincial.

Delgado Sempé señaló que la elección de la Ruta Provincial 65 tiene una carga simbólica particular debido a su utilización cotidiana por transportistas, productores, trabajadores, estudiantes y familias, además de su función como vía alternativa a la Ruta Nacional 22.

El legislador agradeció especialmente al exintendente de Allen Graciano Bracalente por los antecedentes y testimonios aportados para la elaboración del proyecto.