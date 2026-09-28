Un rionegrino sufría retenciones de Ingresos Brutos cada vez que realizaba determinadas transferencias entre cuentas propias. Reclamó y consiguió que le devolvieran los importes más intereses.

Le cobraban el 5% por mover plata entre sus propias cuentas: la Justicia obligó al banco a restituir los fondos.

El caso inició cuando un cliente de un banco sufría retenciones de Ingresos Brutos cada vez que relizaba transferencias entre cuentas propias. Allí, la entidad le descontaba el 5% pese a figurar como titular de la cuenta destino. Al percibir este descuento en más de una ocasión, realizó el reclamo y consiguió que le devolvieron el importe. Sin embargo, la situación continuó ocurriendo.

El caso llegó al Juzgado de Paz de El Bolsón . El reclamo por menor cuantía le dio la razón y estableció que esas operaciones estaban excluidas del régimen de retención, por lo que el banco deberá reintegrarle más de $35.000 con intereses y pagarle además una multa de un millón de pesos.

La discusión judicial no pasó por determinar si el cliente era o no contribuyente de Ingresos Brutos. El punto central fue otro: si el banco podía retenerle el impuesto cuando transfería fondos hacia una cuenta en la que él mismo aparecía como titular o cotitular. El juez de Paz dijo que no.

Una normativa que marcó la diferencia

Banco Patagonia sostuvo que actuó como agente de recaudación y que debía aplicar la alícuota asignada al contribuyente. Según la entidad, no tenía facultades para modificar los padrones ni decidir por su cuenta quién debía quedar excluido de las retenciones. Su defensa se apoyó, entre otros argumentos, en la normativa que regula el sistema de recaudación bancaria.

El fallo, sin embargo, detectó un dato que resultó decisivo. La normativa había sido modificada en 2024 y contemplaba de manera expresa la situación discutida en el expediente. La nueva disposición excluyó de las retenciones las transferencias hacia cuentas en las que el ordenante también figure como titular o cotitular. La excepción alcanza además a determinadas operaciones con cuentas de pago identificadas con CVU.

La entidad bancaria también expuso dificultades de sus sistemas para identificar de forma automática la coincidencia de titulares cuando el dinero se transfiere entre distintas entidades o intervienen proveedores de servicios de pago. El juez rechazó ese argumento. Según el criterio de la sentencia, una limitación tecnológica no puede justificar el descuento de fondos cuando la normativa establece que la operación está excluida de la retención.

La resolución también cuestionó que el cliente tuviera que reclamar en reiteradas oportunidades para recuperar sumas que no debieron ser descontadas. Para el juzgado, el banco no solo tiene la obligación de efectuar las retenciones tributarias que correspondan: también debe evitar que el sistema afecte dinero de operaciones expresamente exceptuadas.

La condena contra Banco Patagonia comprende $35.384,60 por las retenciones reclamadas, suma a la que deberán agregarse intereses desde la mora hasta el efectivo pago. El juzgado fijó un plazo de diez días para cumplir con la sentencia y cargó las costas del proceso a la entidad.

El fallo también impuso al banco un daño punitivo de $1.000.000. Para adoptar esa decisión tuvo en cuenta los reclamos que debió efectuar el cliente, la respuesta de la entidad y la posibilidad de que la misma operatoria pudiera afectar a otros usuarios que realizan transferencias entre cuentas propias. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.