Asegura que dejó su auto en un taller para unos arreglos, y el mecánico lo vendió

Un hombre denunció que adquirió el rodado, un Focus, y que apareció otro que dijo que era de él. El rodado fue secuestrado mientras se investiga qué pasó.

El Focus secuestrado por policías de la Comisaría 21 de General Roca. El rodado quedó en medio de una controversia judicial.

Policías de la Comisaría 21 de General Roca secuestraron un vehículo envuelto en un confuso episodio que involucra una presunta venta fraudulenta. Las actuaciones se iniciaron a partir de la presentación de un hombre de 47 años, quien informó que el pasado 10 de septiembre había acordado la adquisición de un Ford Focus a un mecánico.

Como parte de la operación, entregó una motocicleta y la suma de 2.500.000 pesos, retirándose posteriormente con el vehículo y su correspondiente cédula.

Sin embargo, relató que el 27 de septiembre siguiente y mientras circulaba en el automóvil, fue interceptado por otro hombre que manifestó ser el verdadero propietario, informaron fuentes de la fuerza. Según indicó, había entregado el Focus a la persona que posteriormente realizó la operación únicamente para efectuar una reparación.

A partir de la denuncia recibida, el personal policial realizó las averiguaciones correspondientes y dio inmediata intervención a la Fiscalía. En ese marco, se pudo establecer que existía otra denuncia relacionada con el mismo vehículo, radicada previamente en la Comisaría 31°.

El vehículo fue secuestrado

Con los elementos recabados durante la intervención policial y siguiendo las directivas impartidas por el Ministerio Público Fiscal, se solicitó la entrega voluntaria del automóvil con el objetivo de resguardar el rodado y avanzar con las actuaciones judiciales. Finalmente, efectivos de la Comisaría 21° concretaron el secuestro de un Ford Focus Ambiente 1.6, color dorado, que quedó a disposición de la Justicia.

Se destacó que la “rápida intervención” del personal de la unidad policial roquense permitió avanzar en la investigación vinculada al rodado, cuya propiedad se encuentra en controversia. Los peritajes ordenados para darle sustento a la causa deberán esclarecer a quien le pertenece el auto y si hubo responsabilidades legales entre los intervinientes.

Encuentran en Lamarque un motor robado en Neuquén

La policía Lamarque, la localidad ubicada en el Valle Medio rionegrino, allanó un domicilio vinculado a una investigación por el delito de amenazas y resistencia a la autoridad. La medida fue ordenada por el Juez de Garantías de Villa Regina, y se llevó a cabo en las últimas horas con la intervención del personal del Gabinete de Criminalística.

Como resultado de la diligencia, secuestraron un arma de fuego, balas teléfonos celulares y el motor de un vehículo que era reclamado por la justicia neuquina debido a una causa por robo. Se destacó que al momento de iniciarse el procedimiento, el morador intentó escapar por los patios de viviendas linderas, aunque fue rápidamente demorado por el personal policial.

Durante la intervención se constató además que había descartado un arma de fuego en el patio de una propiedad vecina. Como resultado de la requisa, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22, con seis cartuchos en su tambor, uno de ellos con signos de percusión. También fueron incautados dos teléfonos celulares, una motocicleta Mondial de 110 cc, municiones de distintos calibres y vainas servidas.

Asimismo, los efectivos hallaron un motor desarmado cuya numeración fue verificada a través del sistema DNRPA. La consulta permitió establecer que registraba un pedido de secuestro por robo, con requerimiento vigente en la provincia de Neuquén.

Finalizado el procedimiento, y con conocimiento de la Fiscalía interviniente, se dispuso la detención del involucrado, quedando sujeto a actuaciones por “Amenazas calificadas, Resistencia a la autoridad e infracción al artículo 189 bis del Código Penal”. Paralelamente, se iniciaron actuaciones por presunto encubrimiento y se dio intervención a la fiscalía correspondiente por el motor recuperado.