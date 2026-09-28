La UNRN realiza las primeras Jornadas Patagónicas de Alimentos

La UNRN recibirá a especialistas, productores y universidades para debatir sobre ciencia, tecnología e innovación en la industria alimentaria.

La Universidad Nacional de Río Negro ( UNRN ) albergará las primeras Jornadas Patagónicas de Alimentos , un evento académico y productivo de trascendencia regional que se desarrollará los días 1 y 2 de octubre en la ciudad de General Roca .

El encuentro busca reunir a estudiantes, investigadores, profesionales, emprendedores y representantes del sector industrial. La meta principal radica en consolidar un espacio de intercambio técnico e impulsar el desarrollo del ecosistema alimentario regional.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán acceder a conferencias magistrales, mesas redondas y espacios de vinculación estratégica con referentes productivos y del ámbito gubernamental.

Distribución de las sedes y actividades

La apertura de las actividades tendrá lugar el 1 de octubre en el Aula 200 del edificio académico de la UNRN. En tanto, las sesiones programadas para el 2 de octubre se trasladarán a las instalaciones del Concejo Deliberante de General Roca.

El programa académico y técnico de las jornadas se estructurará a través de tres ejes de trabajo fundamentales:

Investigación y desarrollo tecnológico aplicado.

Enseñanza y formación académica en el área alimentaria.

Vinculación público-privada en ciencia y tecnología de alimentos.

La iniciativa persigue fortalecer los lazos de cooperación entre la academia, la industria regional y la sociedad civil. Las temáticas centrales abordarán el desarrollo de la producción en el Valle de Río Negro, la seguridad alimentaria y la innovación técnica aplicada a la cadena de valor.

La UNRN realizará las primeras Jornadas Patagónicas de Alimentos.

Trabajo articulado entre universidades patagónicas

La organización integral del evento está a cargo de un entramado de instituciones de educación superior de la región. Participan activamente la UNRN, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

A la convocatoria regional se suman también la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) —mediante la Facultad Regional Chubut— y la Universidad del Chubut (UDC).

En el rol de unidades anfitrionas dentro del territorio actuarán la Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente junto a la Escuela de Veterinaria y Producción Agroindustrial, ambas pertenecientes a la Sede Alto Valle-Valle Medio de la UNRN, en conjunto con la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la UNCo.

Esta propuesta representa la primera edición de las jornadas y funciona como una continuidad del Congreso Patagónico de Alimentos (Copatal), cuya edición anterior tuvo lugar durante el año pasado en la ciudad de General Pico, La Pampa.

Para estas jornadas se prevé la concurrencia de un público estimado entre 150 y 200 participantes, dentro de los cuales se cuentan alumnos de pregrado, grado y posgrado, docentes, investigadores y representantes de la industria patagónica.

El encuentro contará con la presencia de especialistas de trayectoria a nivel nacional. La participación será de acceso gratuito para estudiantes, mientras que para el resto de los asistentes el ingreso será arancelado.