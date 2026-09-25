Por primera vez llega el Mercado Universitario a Cipolletti: qué novedades tendrá esta edición

Por primera vez el evento organizado desde la Universidad Nacional de Río Negro dirá presente en la ciudad. La propuesta será de acceso libre y gratuito el próximo 2 de octubre.

La plazoleta del Complejo Cultural Cipolletti se transformará en el punto de encuentro de la comunidad universitaria del Valle, con la primera edición del MUN (Mercado Universitario) en la localidad de Cipolletti y la sexta desde su inicio en noviembre del 2024 en General Roca.

En vísperas del 123° aniversario de Cipolletti, los vecinos podrán disfrutar de espacio donde estudiantes, docentes, Nodocentes, graduados y graduadas de la UNRN, UNCo e IUPA expondrán sus emprendimientos y pondrán a la venta sus producciones independientes.

El Mercado estará habilitado el viernes 2 de octubre de 16 a 20 horas en la plazoleta del Complejo Cultural Cipolletti , en calles Fernández Oro y 25 de Mayo.

Las propuestas de la UNRN

El MUN es un espacio comunitario abierto a toda la familia, para promover y apoyar la economía emprendedora de nuestra comunidad universitaria local. Con la participación de 50 stands se podrán encontrar piezas de diseño, artesanías y más: Cerámica, encuadernación, stickers, textiles, plantas, accesorios, cosmética y decoración, entre otros.

Organizado por la subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle-Valle Medio de la UNRN, con la colaboración de la Municipalidad de Cipolletti, este evento tendrá intervenciones artísticas y música en vivo. Además, se incluye una radio abierta para difundir las actividades que se realizan desde la casa de estudios.

Valeria Lima llega a Cipolletti con: "De fiesta y arrabal"

Valeria Lima y Fernando Collazo se unen en un espectáculo único: "De Fiesta y Arrabal", el próximo sábado 26 de septiembre a las 20.30 horas en el Salón La Marguerita de la ciudad de Cipolletti.

En esta propuesta, la inconfundible voz de Lima abraza el tango con emoción, mientras "Modo Rumba" aporta la alegría y el sabor de la rumba flamenca, creando una fusión vibrante y cargada de energía.

Un encuentro donde tango y flamenco dialogan con elegancia y pasión, en una noche que promete cautivar desde la primera nota.

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Un show que transmite pasión, fuerza, dolor y alegría, con una impronta moderna, elegante y profundamente emocional. Dos estilos se funden: la voz única e increíble interpretación de Valeria Lima, y la alegría con perfume a flamenquito de Modo Rumba, se unen para hermanar el tango y la rumba flamenca.

Este espectáculo reúne dos géneros muy emparentados en su esencia y hace transitar al público por todas las emociones: la lágrima, la risa y la fiesta en su máxima expresión. Las entradas y reservas se hacen al 299 536 9076.

Valeria canta el tango...

Valeria Lima nació en Uruguay en julio de 1980 y con los años se transformó en una de las cantantes e intérpretes de tango más destacadas de su país. Reconocida por su potente y particular voz, su impronta y su capacidad para tender puentes entre la tradición tanguera y sonidos modernos se fue haciendo su propio espacio dentro de los principales escenarios de Latinoamérica. A lo largo de su carrera, se ha consolidado como la gran voz femenina del tango uruguayo contemporáneo, presentándose de manera recurrente en los principales teatros y salas del país junto a grandes formaciones como la Banda Sinfónica y la Orquesta Filarmónica de Montevideo.