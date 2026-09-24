Millorario robo boquetero en una consignataria de hacienda: de dónde provenía la fortuna

El cinematográfico hecho delictivo ocurrió en las últimas hora en General Conesa. La sorpresa que se llevaron los investigadores.

Un millonario y audaz robo sacudió a la ciudad rionegrina de General Conesa . Delincuentes ingresaron a una consignataria de hacienda tras abrir un boquete en el techo y se alzaron con un botín equivalente a unos 200.000 dólares. El caso se encuentra bajo la rigurosa investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Viedma .

El hecho delictivo ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada del martes en un establecimiento ubicado en las inmediaciones de las calles Sarmiento y Belgrano .

Los delincuentes calcularon sus movimientos y accedieron al interior del edificio luego de perforar el techo. Una vez adentro, revolvieron las instalaciones hasta dar con la caja fuerte, desde donde sustrajeron una suma estimada en 200.000 dólares .

Según trascendió, el millonario monto se encontraba en el lugar debido a que la firma consignataria había estado a cargo de los remates de reproductores durante la reciente exposición rural celebrada el fin de semana pasado en la localidad.

Una imagen que difundió provincia de la Expo Conesa. Parte de lo recaudado por la consignataria, habría sido robado.

La huida, el abandono del vehículo y la conexión con Chubut

Tras consumar el robo, los sospechosos escaparon a bordo de un automóvil Toyota Yaris con dirección a San Antonio Oeste. De acuerdo con la investigación preliminar, los malvivientes habían estado merodeando por General Conesa en ese mismo rodado como parte de la inteligencia previa.

El vehículo terminó siendo abandonado en la ruta antes de llegar a la ciudad atlántica. Efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial (CSV) de San Antonio Oeste tomaron intervención inicialmente por el "abandono de vehículo", sin sospechar en ese momento de su vinculación con el asalto.

Sin embargo, tras radicar los propietarios la denuncia en la Unidad 20º de Conesa y difundirse el hecho, los investigadores comenzaron a atar cabos. Al verificar los datos del automóvil abandonado en la Ruta Nacional Nº 251, la policía se llevó una nueva sorpresa: el rodado figuraba con pedido de secuestro por robo en la ciudad chubutense de Trelew.

Líneas de investigación en curso

El fiscal en turno de la Primera Circunscripción Judicial, Guillermo Ortiz, encabeza las diligencias judiciales. Entre las primeras medidas, se ordenó el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los autores del golpe.

Asimismo, se dio aviso a las autoridades de Chubut sobre el hallazgo del auto robado en Trelew, por lo que no se descarta que los sospechosos hayan huido hacia la vecina provincia