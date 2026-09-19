Robo en un corralón de Cipolletti: los detalles del hecho que sacudió la calma en Cipolletti

El insólito argumento de los sospechosos al ser interceptados. El seguimiento de las cámaras del 911 claves para detectar a los delincuentes.

Un llamado al 911 RN Emergencias puso en marcha un operativo que terminó con tres personas detenidas en Cipolletti , luego de un robo en un corralón . El seguimiento en tiempo real de las cámaras permitió ubicar a los delincuentes mientras se alejaban del lugar con el botín y orientar a los policías hasta concretar las interceptaciones.

Todo comenzó cuando un vecino alertó que varias personas habían ingresado al corralón ubicado en Esmeralda y Circunvalación , que en ese momento estaba cerrado al público. El hombre había observado la situación desde una cuadra de distancia y aportó a los operadores las características de los involucrados.

Según relató, se trataba de una mujer y dos hombres. Uno de ellos llevaba una remera roja, bermuda azul y una mochila negra. También informó que habían salido del predio con distintos elementos, entre ellos rollos de membrana y bidones.

Con esos datos, el personal policial comenzó a desplazarse hacia el sector, mientras desde el Centro Inteligente de Seguridad se inició el seguimiento de los ladrones. Uno de los operadores logró observar en Esmeralda y Circunvalación a una pareja que coincidía con las características aportadas por el vecino.

Siempre de acuerdo a la información proporcionada por el area de prensa del Gobierno de Río Negro, los dos caminaban juntos y llevaban tres bolsones y un carrito. La información sobre sus movimientos fue transmitida al personal que se encontraba en territorio y las motos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) lograron interceptarlos en Esmeralda y Chimpay.

Se trata de un autoservicio ubicado en la zona norte de Cipolletti, en la intersección de las calles Falucho y Esmeralda. Archivo

En cuanto a la persona restante, otro operador observó al sospechoso en inmediaciones de Esmeralda y Circunvalación y transmitió su ubicación a otra dotación policial, que finalmente logró interceptarlo.

El insólito argumento

Los tres fueron identificados y, al ser consultados sobre la procedencia de los elementos que llevaban, manifestaron que se los habían regalado. Sin embargo, al revisar las instalaciones del corralón, los efectivos constataron daños en un alambrado y en una puerta de acceso.

Los elementos que habían sido denunciados como sustraídos fueron recuperados y las tres personas quedaron notificadas por el delito de robo. En el procedimiento participaron operadores del Centro inteligente de Seguridad, efectivos de la BMA, personal del Destacamento 128°, de la Comisaría 32° y del Gabinete de Criminalística.

El procedimiento volvió a mostrar cómo la información aportada por un vecino puede complementarse con el seguimiento de las cámaras y la intervención de los efectivos en territorio. Esa articulación permite reconstruir recorridos, ubicar a personas y orientar los móviles mientras el procedimiento todavía está en desarrollo.

La herramienta forma parte de Río Negro Seguridad Inteligente, un esquema que integra videovigilancia, análisis de información en tiempo real y despliegue policial para fortalecer la prevención y mejorar la coordinación operativa.