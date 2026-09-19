Accidente en Cipolletti: un hombre fue rescatado tras chocar contra una vivienda

Bomberos Voluntarios intervino en dos rescates durante las últimas horas: un hombre tras chocar contra una casa y dos personas que quedaron atrapadas en un ascensor.

Un hombre chocó con su vehículo en una vivienda y tuvo que ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Cipolletti.

Un hombre mayor de edad fue rescatado durante la madrugada de este sábado luego de protagonizar un accidente vehicular en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti . Bomberos Voluntarios intervinieron para inmovilizarlo y retirarlo del vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.05, sobre calle La Lucinda, donde por motivos que todavía no fueron precisados el conductor perdió el control del automóvil que manejaba e impactó contra una vivienda en construcción.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios Cipolletti , el hombre circulaba en sentido este-oeste a bordo de un Ford Taunus cuando el vehículo terminó impactando con su sector delantero izquierdo contra una de las paredes de la construcción.

El impacto generó una situación que requirió la intervención de los rescatistas, quienes trabajaron sobre el automóvil para poder inmovilizar al conductor y realizar posteriormente su extracción de manera segura.

Claudia Florit

Una dotación de Bomberos Voluntarios llegó hasta el lugar y desplegó el procedimiento de rescate. En total participaron seis efectivos, quienes trabajaron durante poco más de una hora junto con el personal sanitario.

La intervención comenzó a las 1.05 y se extendió hasta las 2.10. Durante ese período, los bomberos realizaron las tareas necesarias para retirar al hombre del vehículo sin agravar las lesiones que pudiera haber sufrido producto del impacto.

Una vez concretado el rescate, el conductor fue asistido por personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME). La ambulancia realizó el traslado del hombre hacia el hospital local para que recibiera atención médica.

El rescate de dos personas atrapadas en un ascensor

La intervención por el accidente vehicular se produjo pocas horas después de otro operativo de rescate realizado por Bomberos Voluntarios en Cipolletti. En ese caso, dos personas mayores de edad quedaron atrapadas dentro de un ascensor.

El procedimiento ocurrió durante la tarde del viernes, alrededor de las 19.34, en el edificio Galileo, ubicado sobre calle Perito Moreno 66. Hasta allí concurrió una dotación de Bomberos para asistir a los ocupantes.

Al llegar, los efectivos constataron que una mujer y un hombre mayores de edad se encontraban dentro del ascensor, detenido a la altura del tercer piso del edificio.

Para concretar el rescate fue necesario realizar una apertura manual del ascensor. Los bomberos trabajaron con la colaboración de un técnico perteneciente a la empresa CyG, especializada en este tipo de sistemas.

El procedimiento permitió abrir las puertas y liberar a ambas personas, quienes pudieron salir del ascensor sin que se informaran mayores complicaciones durante el operativo.

La intervención comenzó a las 19.34 y finalizó a las 20.13, por lo que demandó aproximadamente 40 minutos de trabajo. En este caso participaron tres efectivos de Bomberos Voluntarios Cipolletti.