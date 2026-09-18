Guardavidas: Cipolletti ya tiene fecha para las reválidas de cara a la temporada de verano

El Municipio habilitó el proceso de inscripción para que los profesionales puedan revalidar sus títulos y así pdoer trabajar en la temporada 2026-2027. Los detalles.

La Dirección de Protección Civil de Cipolletti anunció la apertura de inscripciones para los Guardavidas que requieran hacer la reválida para la temporada.

Los guardavidas que quieran desempeñarse durante la próxima temporada estival en Cipolletti ya pueden iniciar el trámite para renovar su habilitación . El Municipio difundió el cronograma de las reválidas obligatorias y los requisitos.

La convocatoria está dirigida a quienes cuentan con el título de guardavidas y necesitan completar la revalidación correspondiente para ejercer durante la temporada 2026/2027. El trámite estará disponible hasta el próximo 10 de octubre.

La inscripción es coordinada por la Dirección de Protección Civil del Municipio de Cipolletti, que estableció una serie de evaluaciones destinadas a comprobar las condiciones necesarias para desarrollar tareas de prevención y rescate.

Las reválidas constituyen una instancia fundamental para la actividad, debido a que permiten verificar que quienes estarán a cargo de la seguridad de los bañistas conserven sus capacidades físicas, conocimientos teóricos y herramientas necesarias.

En particular, las evaluaciones buscan comprobar el dominio de técnicas de rescate, natación, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Estas habilidades resultan determinantes ante una emergencia dentro del agua, donde una respuesta rápida puede ser decisiva.

Además de evaluar las condiciones físicas y técnicas, la revalidación permite actualizar los conocimientos vinculados con la RCP. El procedimiento forma parte de las herramientas básicas que deben manejar los guardavidas ante situaciones que requieran asistencia inmediata.

Cronograma completo

El cronograma comenzará el viernes 16 de octubre con un curso de actualización de RCP. La capacitación se desarrollará entre las 9 y las 13 en la sede local de la Universidad de Flores ubicada sobre calle Mengelle 8. Allí, los participantes deberán completar la instancia teórica y práctica relacionada con las técnicas de reanimación cardiopulmonar.

Al día siguiente, el sábado 17 de octubre, se realizará la instancia correspondiente a la reválida de guardavidas. Las pruebas tendrán lugar en las instalaciones del Club Cipolletti, ubicado en calle Mengelle 309.

Uno de los principales requisitos del examen será completar una prueba de natación de 500 metros. Los aspirantes deberán realizar el recorrido dentro de un tiempo máximo establecido de diez minutos.

La evaluación también contempla una segunda prueba de velocidad. En este caso, los guardavidas deberán nadar 25 metros en menos de 30 segundos para demostrar capacidad de respuesta y desplazamiento rápido.

Luego de completar esa prueba, los participantes deberán aplicar las técnicas de RCP fuera del agua. La instancia práctica estará vinculada con los contenidos trabajados durante el curso de actualización realizado previamente.

De esta manera, la evaluación combina resistencia, velocidad y conocimientos de primeros auxilios en una misma instancia. El objetivo es verificar que los guardavidas mantengan las condiciones necesarias para intervenir ante distintos escenarios de emergencia.

Estefania Petrella

Cómo inscribirse

Para poder inscribirse, los interesados deberán comunicarse al número 299-5720571 y presentar la documentación requerida por la Dirección de Protección Civil para avanzar con el proceso de revalidación.

Entre los documentos solicitados se encuentra una copia del DNI, tanto del frente como del dorso. También será necesario presentar la libreta de guardavidas, que acredita la formación y antecedentes correspondientes.

La documentación deberá completarse además con un certificado de antecedentes y un certificado de buena salud. Estos requisitos forman parte del proceso previo a la realización de las pruebas establecidas para la temporada.

La renovación de la habilitación anual es un requisito para quienes pretendan trabajar como guardavidas en playas y natatorios habilitados durante la temporada estival. Por eso, completar la reválida resulta indispensable para ejercer.

Una vez finalizadas todas las pruebas y aprobado el curso de RCP, quedará aprobada la reválida correspondiente. De esta manera, los guardavidas estarán habilitados para desempeñarse durante la temporada de verano 2026/2027.