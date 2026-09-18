Cipolletti palpita un finde a puro deporte: Conocé hora y lugar de la agenda municipal
Cipolletti vivirá un nuevo fin de semana con múltiples encuentros para acompañar a los pequeños deportistas de la ciudad.
Durante la semana, los espacios deportivos se encuentran trabajando en el desarrollo de miles de niños, adolescentes y jóvenes que apuestan a distintas disciplinas. Como es habitual, la agenda municipal propone encuentros y torneos en diversas disciplinas, con la participación de escuelas, clubes y atletas locales.
El cronograma queda establecido de la siguiente manera:
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El sábado 19 de septiembre: Cipolletti y Neuquén vuelven a reunirse a través del deporte. La propuesta apunta a generar espacios de intercambio deportivo y recreativo para las infancias, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las dos ciudades vecinas, ubicadas en distintas provincias pero unidas por la región de la Confluencia.
Las disciplinas de básquet y gimnasia infantil desarrollarán grandes encuentros en el marco de una nueva edición de los "Confluencia Juega".
- Basquet en el Complejo Deportivo Municipal (Ex Corpofrut- Saavedra 260). De 9 a 13 h se llevarán los encuentros de Mini y Pre Mini.
- Gimnasia Artística será en el Gimnasio Parque Central de 9:30 a 10:30 h niñas/as de 8 a 12 años y de 11 a 12 horas niñas/os de 5-6-7 años.
En ambos lugares se cobrará una entrada de $3.000 destinada a cada Escuela Municipa. El valor se abona a partir de 12 años.
Los "Confluencia Juega" están conformados por las ciudades de Neuquén capital y Cipolletti, reuniendo niños y niñas de entre 6 y 12 años, que forman parte de los Centros Deportivos Municipales de ambas ciudades.
Liga Infantil de Fútbol
El sábado 19 de septiembre se juega una nueva fecha del Torneo Clausura "Nicolás Jaime".
- Predio La Amistad de 9 a 13 h juegan las categoría juveniles, menores e infantiles.
- Estadio Municipal de 15 a 20 h juegan las categoría mini pitufos, pitufos y cebollitas.
Tenis de mesa y handball
El sábado 19 de septiembre se juega Torneo por equipos de tenis de mesa en el Complejo Deportivo Municipal (Ex Corpofrut). Todas las categorías disputarán los encuentros a partir de las 11 horas.
Por otra parte, el domingo 20 la Escuela Municipal juega amistosos en el Complejo Deportivo Municipal (Ex Corpofrut) a partir de las 12 h contra Meraki de Neuquén, Asociación Balonmano Centenario y Cinco Saltos.
Masterclass "Bienvenida Primavera"
El sábado 19 de septiembre a las 17.30 horas se realizará una Masterclass de ritmos en el Estadio Municipal de calle Naciones Unidas 1700. Una invitación para celebrar la llegada de la primavera, con movimiento y energía. En este caso, profesores de la Dirección General de Deportes propondrán diferentes ritmos para bailar y disfrutar de una tarde llena de actividad física y música. Durante el transcurso de la Masterclass habrá sorteos entre los presentes y muchas sorpresas más. La invitación es abierta a toda la comunidad, la entrada tiene un valor colaborativo de $4000, y busca promover la actividad física, el bienestar y la integración social.
Vóley: Nueva fecha de la Liga Mixta
El sábado 19 de septiembre se jugará en el Gimnasio N°2 y en el Estadio Municipal de 9 a 16 horas. El domingo 21 en el Complejo Deportivo Municipal (Ex Corpofrut) de 10 a 16 horas.
Encuentro recreativo de Atletismo
El sábado 19 de septiembre de 15 a 16.30 h en el Estadio Municipal se realizará un encuentro recreativo destinado a niños/as de la Escuela Municipal. Habrán actividades de velocidad, saltos y lanzamientos.
Jornada por el día del Corazón
El municipio llevará a cabo una jornada de concientización, prevención, y promoción de la salud cardiovascular. Será el sábado 19 de septiembre de 15 a 19 h, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón. La actividad libre y gratuita.
Bajo el lema "Cipo cuida tu corazón" la propuesta se desarrollará en el espacio verde del Complejo Cultural Cipolletti en calle Fernández Oro 57. Se podrá participar de:
• Control de signos vitales, pesquisa y prevención cardiovascular, y charla de Central 109 con Protección Civil.
• Cierre con curso gratuito de RCP abierto a toda la comunidad, mural colaborativo y alusivo al Día Mundial del Corazón y entrega de frutas saludables.
El objetivo principal es generar un espacio de concientización, prevención y promoción de hábitos saludables, destinado a los vecinos de la ciudad, brindando información y herramientas que permitan prevenir enfermedades cardiovasculares y actuar adecuadamente ante una situación de emergencia.
Guanteo en conmemoracion del día nacional del boxeador
Este viernes 18 de septiembre a las 18.30 horas en la Escuela Municipal de Boxeo realizará una jornada de guanteo para compartir y celebrar juntos la disciplina deportiva.
La propuesta se desarrollará en la Cámara de Boxeo del Complejo Deportivo Municipal de calle Saavedra 260. Una nueva oportunidad para compartir, entrenar y seguir fortaleciendo el boxeo de nuestra ciudad.
El Día del Boxeador en Argentina se celebra cada 14 de septiembre en homenaje a la histórica pelea que se desarrolló en 1923 entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, conocida como "la pelea del siglo".
Algunos de los principales beneficios del boxeo como actividad deportiva es que ayuda a mejorar la salud cardiovascular, es un ejercicio aeróbico intenso que fortalece el corazón y mejora la circulación. Tonifica y fortalece músculos, trabaja brazos, piernas, abdomen y espalda, logrando un cuerpo más definido. Aumenta la resistencia y coordinación.
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