Cipolletti palpita un finde a puro deporte: Conocé hora y lugar de la agenda municipal

Cipolletti vivirá un nuevo fin de semana con múltiples encuentros para acompañar a los pequeños deportistas de la ciudad.

En Cipolletti se palpita un finde a puro deporte: Conocé hora y lugar de la agenda municipal.

Durante la semana, los espacios deportivos se encuentran trabajando en el desarrollo de miles de niños, adolescentes y jóvenes que apuestan a distintas disciplinas. Como es habitual, la agenda municipal propone encuentros y torneos en diversas disciplinas, con la participación de escuelas, clubes y atletas locales.

El sábado 19 de septiembre: Cipolletti y Neuquén vuelven a reunirse a través del deporte. La propuesta apunta a generar espacios de intercambio deportivo y recreativo para las infancias, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las dos ciudades vecinas, ubicadas en distintas provincias pero unidas por la región de la Confluencia .

Las disciplinas de básquet y gimnasia infantil desarrollarán grandes encuentros en el marco de una nueva edición de los "Confluencia Juega".

Basquet en el Complejo Deportivo Municipal (Ex Corpofrut- Saavedra 260). De 9 a 13 h se llevarán los encuentros de Mini y Pre Mini.

(Ex Corpofrut- Saavedra 260). De 9 a 13 h se llevarán los encuentros de Mini y Pre Mini. Gimnasia Artística será en el Gimnasio Parque Central de 9:30 a 10:30 h niñas/as de 8 a 12 años y de 11 a 12 horas niñas/os de 5-6-7 años.

En ambos lugares se cobrará una entrada de $3.000 destinada a cada Escuela Municipa. El valor se abona a partir de 12 años.

Los "Confluencia Juega" están conformados por las ciudades de Neuquén capital y Cipolletti, reuniendo niños y niñas de entre 6 y 12 años, que forman parte de los Centros Deportivos Municipales de ambas ciudades.

Liga Infantil de Fútbol

El sábado 19 de septiembre se juega una nueva fecha del Torneo Clausura "Nicolás Jaime".

Predio La Amistad de 9 a 13 h juegan las categoría juveniles, menores e infantiles.

Estadio Municipal de 15 a 20 h juegan las categoría mini pitufos, pitufos y cebollitas.

Tenis de mesa y handball

El sábado 19 de septiembre se juega Torneo por equipos de tenis de mesa en el Complejo Deportivo Municipal (Ex Corpofrut). Todas las categorías disputarán los encuentros a partir de las 11 horas.

Por otra parte, el domingo 20 la Escuela Municipal juega amistosos en el Complejo Deportivo Municipal (Ex Corpofrut) a partir de las 12 h contra Meraki de Neuquén, Asociación Balonmano Centenario y Cinco Saltos.

Masterclass "Bienvenida Primavera"

El sábado 19 de septiembre a las 17.30 horas se realizará una Masterclass de ritmos en el Estadio Municipal de calle Naciones Unidas 1700. Una invitación para celebrar la llegada de la primavera, con movimiento y energía. En este caso, profesores de la Dirección General de Deportes propondrán diferentes ritmos para bailar y disfrutar de una tarde llena de actividad física y música. Durante el transcurso de la Masterclass habrá sorteos entre los presentes y muchas sorpresas más. La invitación es abierta a toda la comunidad, la entrada tiene un valor colaborativo de $4000, y busca promover la actividad física, el bienestar y la integración social.

Vóley: Nueva fecha de la Liga Mixta

El sábado 19 de septiembre se jugará en el Gimnasio N°2 y en el Estadio Municipal de 9 a 16 horas. El domingo 21 en el Complejo Deportivo Municipal (Ex Corpofrut) de 10 a 16 horas.

Encuentro recreativo de Atletismo

El sábado 19 de septiembre de 15 a 16.30 h en el Estadio Municipal se realizará un encuentro recreativo destinado a niños/as de la Escuela Municipal. Habrán actividades de velocidad, saltos y lanzamientos.

Jornada por el día del Corazón

El municipio llevará a cabo una jornada de concientización, prevención, y promoción de la salud cardiovascular. Será el sábado 19 de septiembre de 15 a 19 h, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón. La actividad libre y gratuita.

Bajo el lema "Cipo cuida tu corazón" la propuesta se desarrollará en el espacio verde del Complejo Cultural Cipolletti en calle Fernández Oro 57. Se podrá participar de:

• Control de signos vitales, pesquisa y prevención cardiovascular, y charla de Central 109 con Protección Civil.

• Cierre con curso gratuito de RCP abierto a toda la comunidad, mural colaborativo y alusivo al Día Mundial del Corazón y entrega de frutas saludables.

El objetivo principal es generar un espacio de concientización, prevención y promoción de hábitos saludables, destinado a los vecinos de la ciudad, brindando información y herramientas que permitan prevenir enfermedades cardiovasculares y actuar adecuadamente ante una situación de emergencia.

Guanteo en conmemoracion del día nacional del boxeador

Este viernes 18 de septiembre a las 18.30 horas en la Escuela Municipal de Boxeo realizará una jornada de guanteo para compartir y celebrar juntos la disciplina deportiva.

La propuesta se desarrollará en la Cámara de Boxeo del Complejo Deportivo Municipal de calle Saavedra 260. Una nueva oportunidad para compartir, entrenar y seguir fortaleciendo el boxeo de nuestra ciudad.

El Día del Boxeador en Argentina se celebra cada 14 de septiembre en homenaje a la histórica pelea que se desarrolló en 1923 entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, conocida como "la pelea del siglo".

Algunos de los principales beneficios del boxeo como actividad deportiva es que ayuda a mejorar la salud cardiovascular, es un ejercicio aeróbico intenso que fortalece el corazón y mejora la circulación. Tonifica y fortalece músculos, trabaja brazos, piernas, abdomen y espalda, logrando un cuerpo más definido. Aumenta la resistencia y coordinación.