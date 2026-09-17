La Policía buscaba a un pistolero y hallaron más de dos kilos de marihuana y una enorme plantación

Una denuncia por disparos de armas de fuego movilizó a la Policía de una localidad rionegrina. Hubo un detenido y una gran cantidad de droga secuestrada.

Un joven fue detenido en Roca por los disparos de arma de fuego que denunciaron vecinos. En el operativo la Policía encontró más de dos kilos de marihuana y plantas de la misma especie.

Un joven de 21 años fue detenido luego de una denuncia por presuntos disparos de arma de fuego que se habían registrado en el sector Carlos Soria 2, en jurisdicción de la Comisaría 47° de J.J. Gómez , el barrio ubicado al oeste de General Roca.

El procedimiento se inició a partir de varios llamados al Centro de Emergencias 911 que alertaron sobre detonaciones en inmediaciones de las calles Montevideo y Embalse de Casa de Piedra, informaron fuentes policiales.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, un vecino les indicó que había un grupo de personas en cercanías de la esquina donde se escucharon los estallidos. Mencionaron como sospechoso a un hombre que vestía una vistosa campera color rojo. El dato no estaba errado, porque minutos después localizaron a un hombre que llevaba un abrigo con las características aportadas por el testigo, por lo que los uniformados presumieron que podría coincidir con el presunto autor. Por ese motivo procedieron a identificarlo y realizaron una requisa superficial, aunque no encontraron ningún arma de fuego entre sus prendas.

Un muchacho se presentó en la Policía de J.j. Gómez y entregó una moto. Dijo que la había recibido a cambio de otra, y que era robada. Policía Río Negro

Sin embargo en ese momento se presentó una vecina de 26 años de edad, quien señaló a la persona que habría efectuado los disparos. Según afirmó, habrían mantenido una discusión luego de que el hombre ingresara a un terreno que se encontraba bajo el cuidado de la mujer. La denunciante manifestó que el sospechoso habría extraído un arma de fuego del bolsillo de su campera y realizado entre tres y cinco disparos, algunos hacia el aire, otros al suelo y uno hacia una vivienda.

Un rastrillaje con sorpresas

La mujer también indicó a los policías el domicilio donde presuntamente el hombre habría llevado el arma después del episodio. Con esa información, la Fiscalía de General Roca dispuso el arresto del joven por el delito de abuso de armas y ordenó un rastrillaje en el lugar para buscar vainas o proyectiles. Durante el operativo fue encontrada una vaina servida cerca de una pila de ladrillos ubicada en el terreno señalado por la denunciante, por lo que se convocó al Gabinete Criminalístico y se preservó la zona para las pericias.

Pero lo más sosprendente se produjo poco después. Con una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías, los efectivos ingresaron al domicilio indicado en la denuncia. La búsqueda del arma de fuego dio resultado negativo, pero durante el procedimiento encontraron plantas y sustancia vegetal compatible con marihuana en distintos sectores de la vivienda.

Condenaron a una familia por tener plantas de marihuana - Archivo

Como resultado fueron secuestradas 20 plantas de cannabis sativa de diferentes tamaños y aproximadamente 2,275 kilos de sustancia vegetal triturada, que se encontraba distribuida en recipientes.

Ante este hallazgo tomó intervención la Justicia Federal, que dispuso el secuestro de las plantas y de la sustancia e inició actuaciones para determinar quien es su responsable. El joven continuó aprehendido en el marco de la investigación por el presunto abuso de armas, mientras se realizan las diligencias destinadas a establecer las circunstancias del episodio.