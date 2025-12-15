Policía sufrió heridas en un ataque a puñaladas durante una persecución

Ocurrió en JJ Gómez. Otro efectivo fue embestido por un motocilista que escapó. Un joven de 22 años fue detenido y hay al menos dos prófugos.

Dos efectivos policiales resultaron con heridas de consideración luego de ser atacados a cuchillazos durante un procedimiento realizado en la noche del domingo en J.J. Gómez , la lolidad del Alto Valle rionegrino ubicada a pocos kilómetros de General Roca.

El violento episodio derivó en una persecución , un forcejeo y un posterior allanamient o que culminó con la detención de uno de los presuntos autores, destacaron fuentes de la fuerza rionegrina.

El hecho se registró durante la noche del domingo , cuando personal de la Comisaría 47° acudió a un llamado de la Comisaría 21° , que alertaba sobre al menos dos sujetos que se movilizaban en una moto color rojo y que momentos antes habían agredido a una persona con un arma blanca , para después escapar en dirección al barrio Alta Barda.

Patrullas de uniformados fueron hasta el lugar y lograron localizados en el sector conocido como "Pasaje 4". Pero los sospechosos intentaron escapar al advertir la presencia policial, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por aproximadamente 500 metros hasta inmediaciones del predio del aeropuerto local Arturo Illia.

Allí, uno de los individuos descendió de la motocicleta empuñando un cuchillo y atacó directamente a los efectivos, provocando heridas cortantes profundas en los antebrazos de ambos agentes durante el violento forcejeo.

En medio del enfrentamiento, un tercer sujeto embistió con la motocicleta a uno de los policías, quien cayó al suelo y quedó semi inconsciente. Aprovechando la situación, los agresores lograron huir del lugar en dirección a la ciudad de General Roca.

Los efectivos heridos fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al hospital local, donde recibieron atención médica. Según se informó, ambos se encontraban fuera de peligro, aunque con lesiones de carácter grave.

Posteriormente, tras un trabajo coordinado entre la Brigada de Investigaciones, la Fiscalía y el Juzgado de Garantías y personal de la Comisaria 31º se realizó un allanamiento en un domicilio ubicado en Pasaje René Favaloro, donde se logró la detención de un hombre de 22 años, y el secuestro de una moto Mondial 150 cc coincidentemente de color rojo, presuntamente utilizada durante el ataque.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, imputado por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones graves. La investigación continúa para dar con el resto de los implicados y para recuperar el arma blanca utilizada en el hecho.