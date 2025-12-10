El milagro de la Cooperativa de Trabajo rionegrina que exporta carne ovina al mundo árabe

El Frigorífico J.J. Gómez de Ingeniero Jacobacci marcó un nuevo hito para la provincia de Río Negro. "Vamos por más", aseguran sus eternos soñadores.

Los trabajadores de la Cooperativa felices por un nuevo hito. Exportan a Qatar y a todo el mundo árabe.

Ya pasaron casi 23 años desde que 15 trabajadores de la ex Fricader se propusieron tomar la planta y formar una Cooperativa de Trabajo . No solo que la firma J.J. Gómez no ha parado de crecer todo este tiempo, sino que en las últimas horas marcó un nuevo hito en la producción ovina de la provincia con la carga del primer contenedor de la zafra 2025/26, integrado por ovejas de refugio de la Región Sur —y del norte de Chubut— faenadas bajo el método Halal y destinadas a países árabes, uno de los mercados con mayor crecimiento para este tipo de carne.

El envío incluyó 1.169 cajas de entre 22 y 30 kilos, totalizando 28.000 kilos de carne ovina trozada y congelada listos para exportación. Es decir, un sueño que parecía imposible, un milagro que se hizo realidad para aquellos laburantes que se rebelaron ante la adversidad y ahora exportan su producción .

Este avance se inscribe en una política que la Provincia viene impulsando desde hace varios años para recuperar, modernizar y proyectar la cadena ovina. En 2024, Río Negro concretó su primera exportación de carne ovina Halal hacia un país árabe, lo que permitió abrir un camino que hoy continúa y se expande.

Ese antecedente fue clave para adecuar procesos, fortalecer certificaciones y consolidar un frigorífico en funcionamiento, capaz de cumplir estándares internacionales y responder a la demanda del mercado.

La Cooperativa J.J. Gómez, administradora del frigorífico de Ingeniero Jacobacci, prevé realizar 10 envíos durante esta zafra, en articulación con la empresa exportadora PG Trading. "Este esquema consolidado entre productores, cooperativa, trabajadores y sector privado representa un paso significativo para convertir a la Región Sur en un actor estable dentro del mercado ovino internacional", aseguraron desde Provincia.

Cooperativa de trabajo Aquel sueño de 15 trabajadores se hizo realidad y superó las expectativas. Hoy exportan al mundo.

"Vamos por más, seguimos cumpliendo con las exigencias de mercados internacionales. Y esto sigue", celebraron desde la Cooperativa de Trabajo.

El crecimiento de la actividad también se reflejó en la generación de empleo local. Para concretar este primer envío fue necesario incorporar siete nuevos trabajadores y trabajadoras al frigorífico, que se sumaron al equipo estable de quince personas que sostiene la operación todo el año.

Una exportación de carne ovina que aumenta el empleo

Esta ampliación no solo responde al aumento de la faena y de los requisitos técnicos, sino que representa más familias con ingresos asegurados, más actividad económica en la localidad y una señal clara de que la producción puede transformar la realidad de la región. Los propios trabajadores destacaron el orgullo de participar de un proceso que devuelve dinamismo a la planta y que genera una perspectiva de continuidad laboral donde antes había incertidumbre.

La posibilidad de exportar ovejas de refugo, una categoría históricamente relegada del mercado interno, demuestra que cuando se trabaja en estándares, logística y certificación, la producción encuentra nuevos destinos y mejores precios. Cada contenedor que parte desde Jacobacci expresa ese cambio: más valor en origen, más oportunidades para los productores y más empleo para la región.

El envío confirma que Río Negro avanza con una visión clara: transformar su capacidad productiva en desarrollo, diversificar su matriz, fortalecer a sus cooperativas y abrir nuevos mercados que consoliden trabajo y arraigo en cada rincón de la provincia.