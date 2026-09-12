Cipolletti reunió a los responsables de las Comisarías de la Familia de toda la provincia

La ciudad reúne durante dos jornadas a referentes de distintas localidades rionegrinas. La capacitación apunta a fortalecer el liderazgo, actualizar conocimientos y mejorar las intervenciones ante situaciones de vulnerabilidad.

Cipolletti fue sede de un encuentro que reunió a los jefes y responsables de todas las comisarías de Familia de Río Negro.

Cipolletti fue sede del IV Encuentro Provincial de Jefas, Jefes y Responsables de las Comisarías y Oficinas de la Familia de la Policía de Río Negro. La actividad reúne durante dos jornadas a representantes de distintas localidades.

El encuentro tiene como principal objetivo fortalecer la capacitación de quienes ocupan funciones de conducción dentro de estas unidades especializadas . Además, busca generar un espacio de intercambio para analizar experiencias y revisar las prácticas utilizadas en diferentes puntos.

La apertura estuvo encabezada por la coordinadora provincial de las Comisarías de la Familia, comisario inspector Marisol García , quien estuvo acompañada por el jefe de la Unidad Regional V, comisario inspector Javier Yáñez .

También participaron autoridades judiciales y policiales de la jurisdicción, en el inicio de una agenda que contempla distintas instancias destinadas a la formación permanente y actualización de conocimientos para los responsables de estos equipos.

Uno de los ejes centrales del encuentro es la posibilidad de compartir experiencias entre quienes cumplen funciones similares en distintas localidades. La intención es detectar problemáticas comunes, analizar intervenciones y establecer criterios que permitan mejorar las respuestas.

Más de 250 policías forman parte de estas unidades

Actualmente, las Comisarías de la Familia de Río Negro cuentan con 16 jefas y jefes, mientras que otras ocho personas se desempeñan como responsables de las Oficinas del Niño, la Mujer y la Familia.

En conjunto, estas dependencias reúnen a más de 250 empleados policiales. También cuentan con profesionales y personal administrativo que intervienen de manera articulada para abordar las situaciones que requieren una atención especializada.

La estructura tiene presencia en diferentes localidades de la provincia y cumple una función vinculada con la atención primaria de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o conflictos dentro del ámbito familiar.

Por ese motivo, desde la Policía de Río Negro remarcaron la importancia de sostener instancias de capacitación que permitan mejorar las herramientas disponibles para el personal y fortalecer la calidad de las intervenciones.

La tarea cotidiana de estos equipos demanda conocimientos específicos, capacidad para actuar frente a escenarios complejos y criterios adecuados para abordar situaciones que pueden involucrar a distintos integrantes de un grupo familiar.

Qué temas se trabajan durante las jornadas

Durante las dos jornadas previstas se desarrollan capacitaciones vinculadas con la gestión situacional, los vínculos familiares y el liderazgo emocional. Los contenidos fueron seleccionados para atender diferentes aspectos relacionados con las responsabilidades de conducción.

La gestión situacional permite trabajar sobre las decisiones que deben adoptarse frente a diferentes escenarios, mientras que el abordaje de los vínculos familiares apunta a comprender mejor las particularidades de las intervenciones.