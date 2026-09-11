Provincia LMCipolletti cortes de luz Cortes de luz programados para el fin de semana en Cipolletti: en qué barrios y horarios

Edersa comunicó que se interrumpirá el servicio debido a importantes tareas. Conocé el cronograma. Agregar LM Cipolletti a







Por "obras importantes" habrá cortes de luz este finde en Cipolletti.

¡Atención Cipolletti y alrededores! Durante el fin de semana, cuadrillas operativas de la distribuidora Edersa llevarán a cabo importantes trabajos de mantenimiento y el montaje de nueva infraestructura eléctrica en la ciudad.

Con el objetivo de optimizar la calidad del servicio y garantizar la seguridad de los operarios, la empresa ejecutará una serie de cortes programados de energía que afectarán a diversos barrios y sectores estratégicos.

Las tareas se desarrollarán durante las mañanas del sábado y domingo, por lo que se solicita a los vecinos de las zonas involucradas tomar las medidas de precaución necesarias para evitar inconvenientes con sus artefactos eléctricos.