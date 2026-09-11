Cortes de luz programados para el fin de semana en Cipolletti: en qué barrios y horarios
Edersa comunicó que se interrumpirá el servicio debido a importantes tareas. Conocé el cronograma.
¡Atención Cipolletti y alrededores! Durante el fin de semana, cuadrillas operativas de la distribuidora Edersa llevarán a cabo importantes trabajos de mantenimiento y el montaje de nueva infraestructura eléctrica en la ciudad.
Con el objetivo de optimizar la calidad del servicio y garantizar la seguridad de los operarios, la empresa ejecutará una serie de cortes programados de energía que afectarán a diversos barrios y sectores estratégicos.
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Las tareas se desarrollarán durante las mañanas del sábado y domingo, por lo que se solicita a los vecinos de las zonas involucradas tomar las medidas de precaución necesarias para evitar inconvenientes con sus artefactos eléctricos.
Cronograma detallado de los cortes de servicio
Sábado 12 de septiembre
- Horario: De 9:00 a 12:00 horas.
- Sectores afectados:
-Barrio Labraña.
-Sector de calle Raúl Labraña y Canchas Area 22.
-Sector de calle Estado de Israel y Escuela Micael.
Domingo 13 de septiembre
- Horario: De 9:00 a 12:00 horas.
- Sectores afectados:
-Barrios Ayres del Valle, Braicovich, Spino Florido, Loteo Trevisur y Los Plátanos.
-Calle San Luis, entre Santa Cruz y Circunvalación, y zonas aledañas.
- Horario extendido: De 9:00 a 13:00 horas.
- Sector afectado:
-Cuadrante comprendido por las calles España y José Hernández, entre Avenida Alem y Juan XXIII.
Desde la distribuidora recordaron la importancia de mantener desenchufados los equipos sensibles durante el lapso de interrupción y hasta que el suministro se restablezca de forma definitiva.
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