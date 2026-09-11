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Cortes de luz programados para el fin de semana en Cipolletti: en qué barrios y horarios

Edersa comunicó que se interrumpirá el servicio debido a importantes tareas. Conocé el cronograma.

Por obras importantes habrá cortes de luz este finde en Cipolletti.

Por "obras importantes" habrá cortes de luz este finde en Cipolletti.

¡Atención Cipolletti y alrededores! Durante el fin de semana, cuadrillas operativas de la distribuidora Edersa llevarán a cabo importantes trabajos de mantenimiento y el montaje de nueva infraestructura eléctrica en la ciudad.

Con el objetivo de optimizar la calidad del servicio y garantizar la seguridad de los operarios, la empresa ejecutará una serie de cortes programados de energía que afectarán a diversos barrios y sectores estratégicos.

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Las tareas se desarrollarán durante las mañanas del sábado y domingo, por lo que se solicita a los vecinos de las zonas involucradas tomar las medidas de precaución necesarias para evitar inconvenientes con sus artefactos eléctricos.

Edersa programó varios cortes para este domingo.

Edersa programó varios cortes para este domingo.

Cronograma detallado de los cortes de servicio

    Sábado 12 de septiembre

    • Horario: De 9:00 a 12:00 horas.
    • Sectores afectados:

    -Barrio Labraña.

    -Sector de calle Raúl Labraña y Canchas Area 22.

    -Sector de calle Estado de Israel y Escuela Micael.

    Domingo 13 de septiembre

    • Horario: De 9:00 a 12:00 horas.
    • Sectores afectados:

    -Barrios Ayres del Valle, Braicovich, Spino Florido, Loteo Trevisur y Los Plátanos.

    -Calle San Luis, entre Santa Cruz y Circunvalación, y zonas aledañas.

    • Horario extendido: De 9:00 a 13:00 horas.
    • Sector afectado:

    -Cuadrante comprendido por las calles España y José Hernández, entre Avenida Alem y Juan XXIII.

    Desde la distribuidora recordaron la importancia de mantener desenchufados los equipos sensibles durante el lapso de interrupción y hasta que el suministro se restablezca de forma definitiva.

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