Marcelo Gallardo en Bariloche mientras la FIFA lo borró de Ecuador: la historia de la foto viral

El Muñeco, fanático de la Cordillera, se hizo una escapada mientras se define su futuro. El blooper de la entidad rectora del fútbol mundial.

Mientras se acerca a la selección de Ecuador , Marcelo Gallardo eligió Río Negro para desconectarse. El exentrenador de River Plate aprovechó una breve pausa en su agenda para visitar la ciudad cordillerana y disfrutar de la nieve en el Cerro Catedral , al tiempo que empieza a definirse su posible desembarco en la Tricolor.

Durante su paso por el reconocido centro de montaña, el "Muñeco" se mostró relajado y distendido. En el sector de las telecabinas de Amancay, el DT posó para una fotografía con Rubén, uno de los trabajadores del lugar y reconocido simpatizante del club de Núñez , en una postal que rápidamente se viralizó entre los fanáticos.

"La alegría que tenía Rubencito, para él fue tocar el cielo con las manos, siempre decía que quería sacarse una foto con el Muñeco", contó un compañero.

Sin embargo, mientras el estratega disfrutaba de los paisajes del sur argentino, en el plano institucional del fútbol sudamericano se desarrollaba un curioso episodio que encendió las alarmas de la prensa deportiva.

La FIFA se adelantó y luego corrigió sus registros

A pesar de que el acuerdo económico y deportivo entre Gallardo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es un secreto a voces desde principios de mes, la confirmación oficial ha atravesado momentos de confusión.

En las últimas horas, la FIFA incluyó a Marcelo Gallardo como el nuevo seleccionador masculino de la "Tricolor" en su plataforma de registros oficiales.

¡Atención! Comienzan a aparecer algunos cambios en Ecuador en la página oficial de FIFA: ¡y Gallardo ya es anunciado como entrenador de la Selección masculina! pic.twitter.com/wSXxO1reD5 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026

No obstante, poco tiempo después, el organismo internacional retiró el nombre del argentino y colocó de forma provisional a Sebastián Portilla -actual coordinador de Desarrollo y Selecciones de la FEF- como director técnico en los papeles.

Según fuentes cercanas a la negociación, este movimiento responde a un ajuste meramente administrativo y procedimental. A la espera de que la FEF emita el comunicado formal con la presentación oficial del estratega argentino, los registros fueron actualizados de manera temporal con personal de la casa matriz ecuatoriana.

Con los últimos detalles del contrato en marcha y tras recargar energías en la cordillera argentina, la llegada de Gallardo al banquillo de Ecuador parece ser solo cuestión de tiempo para dar inicio a su esperado ciclo en las Eliminatorias Sudamericanas.